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Real Madrid Efsanesi Guti, Arda Güler'e Hayran Kaldı

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Real Madrid Efsanesi Guti, Arda Güler'e Hayran Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.11.2024 - 13:24

Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0'lık skorla geçti. Milli yıldız Arda Güler de üç gollü galibiyette bir asiste imza attı. 75 dakika oyunda kalan Arda, Ancelotti dahil herkesi hayran bıraktı. Bunlardan biri de kulüp efsanesi Guti'ydi. Guti sosyal medyadan Arda Güler paylaşımı yaptı.

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Real Madrid'in Leganes'i 3-0 yendiği gecede 75 dakika sahada kalan Arda bir asiste imza attı.

Real Madrid'in Leganes'i 3-0 yendiği gecede 75 dakika sahada kalan Arda bir asiste imza attı.

Arda daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda, İdolüm? Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti, Özil... Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum." demişti.

Arda daha önce kendisiyle yapılan bir röportajda, İdolüm? Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti, Özil... Bu kulübün efsanesi olmak istiyorum." demişti.

Arda'yı yakından takip eden isimlerin başında ise "idolüm" dediği Guti! Guti dün akşam oynanan maçta Arda'ya hayran kaldı.

Arda'yı yakından takip eden isimlerin başında ise "idolüm" dediği Guti! Guti dün akşam oynanan maçta Arda'ya hayran kaldı.

Guti, Arda'nın performansını "Ne oyuncu ama..." diyerek övdü.

Guti, Arda'nın performansını "Ne oyuncu ama..." diyerek övdü.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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