Real Madrid Efsanesi Guti, Arda Güler'e Hayran Kaldı

Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0'lık skorla geçti. Milli yıldız Arda Güler de üç gollü galibiyette bir asiste imza attı. 75 dakika oyunda kalan Arda, Ancelotti dahil herkesi hayran bıraktı. Bunlardan biri de kulüp efsanesi Guti'ydi. Guti sosyal medyadan Arda Güler paylaşımı yaptı.