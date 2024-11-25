Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: "Sözleşme Değil Kanunlar Yaşatır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: "Sözleşme Değil Kanunlar Yaşatır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin gönderme yaptığı konuşmasında, 'Sözleşme değil kanunlar yaşatır' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.
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Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sözleşme değil kanunlar yaşatır. Kadına karşı şiddet AK Parti iktidarında tanımlanarak nitelikli suç haline getirildi. Kadınlara dönük şiddete hiçbir suretle geçit vermeyen şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar bu yolda sabırla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla "İstanbul Sözleşmesi" adıyla anılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmişti.
Aralarında muhafazakar kesimin önde gelen bazı kadın derneklerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum ise sözleşmeden çıkılmasına itiraz ediyordu.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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