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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: "Sözleşme Değil Kanunlar Yaşatır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: "Sözleşme Değil Kanunlar Yaşatır"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
25.11.2024 - 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin gönderme yaptığı konuşmasında, 'Sözleşme değil kanunlar yaşatır' ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sözleşme değil kanunlar yaşatır. Kadına karşı şiddet AK Parti iktidarında tanımlanarak nitelikli suç haline getirildi. Kadınlara dönük şiddete hiçbir suretle geçit vermeyen şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar bu yolda sabırla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sözleşme değil kanunlar yaşatır. Kadına karşı şiddet AK Parti iktidarında tanımlanarak nitelikli suç haline getirildi. Kadınlara dönük şiddete hiçbir suretle geçit vermeyen şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşana kadar bu yolda sabırla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle: 

'KADES ihtiyaç halinde mağdurun kimliğinin ve adresinin değiştirilmesiyle elektronik kelepçe gibi tedbirleri biz şu an uyguluyoruz. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele için hazırladığımız eylem planlarını kararlılıkla takip ediyoruz.

Kadınlara yönelik toplulumuzda yerleşmiş dini ya da kültürel yanlış davranış biçimleriyle de yoğun bir şekilde mücadele etti. 

Başörtüsü yasağı sebebiyle lise ve üniversiteye gidemeyen kızlarımızın mağduriyetlerini biz giderdik. Kılık kıyafet sebebiyle okulundan memuriyetinden atılan 28 Şubat mağdurlarına haklarını iade ettik.

 Kız çocuklarının okullaşma oranında yaşanan ciddi artış, kadınların iş gücüne katılım oranlarının sürekli yükselmesi, yasakçı zihniyete karşı verdiğimiz mücadeleden sadece birkaçıdır.

Kadına şiddet uygulayan hakettiği cezayı çekmeli.'

Türkiye 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla "İstanbul Sözleşmesi" adıyla anılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmişti.

Türkiye 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla "İstanbul Sözleşmesi" adıyla anılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmişti.

Aralarında muhafazakar kesimin önde gelen bazı kadın derneklerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum ise sözleşmeden çıkılmasına itiraz ediyordu.

Aralarında muhafazakar kesimin önde gelen bazı kadın derneklerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum ise sözleşmeden çıkılmasına itiraz ediyordu.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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