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Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

etiket Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 09:31

Birkaç basit soruyla, evinin senin için ne anlama geldiğini öğren. Hazır mısın? Başlayalım!

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1. İlk sorumuz: Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanırsıyorsun?

2. Evinin ne kadar düzenli olduğunu söyle bakalım!

3. Evinde sık sık misafir ağırlar mısın?

4. Peki, sen ne kadar ev kuşusun? Puanla!

5. Detaylı temizlik hakkında ne düşüyorsun?

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6. Evinin genişliğinden memnun musun?

7. İdeal hafta sonu planında ev etkinliği var mı?

8. Son olarak, evinin konumundan memnun musun?

Sen evine aşıksın!

Onunla vakit geçirmeyi o kadar çok seviyorsun ki, bunun adına aşk diyebiliriz. Evin, sana huzur ve mutluluk veren bir sığınak gibi. Böyle olmasına hiç şaşmamalı çünkü içinde bulunduğun her ortamı güzelleştiren biri olduğun için, evin de senin yansıman haline gelmiş. Her köşesi, seni tanıtan renkler ve detaylarla dolu; bu da onu daha özel kılıyor. Evin, senin sıcaklığını ve karakterini taşıdığı için, orada geçirdiğin zaman adeta bir mutluluk kaynağına dönüşüyor!

Seviyorsun!

Evini bayılacak kadar çok sevdiğini söyleyemeyiz ama yine de seviyorsun. Evin, sana huzur veren bir alan; içinde vakit geçirmekten büyük keyif alıyorsun. Dışarı çıkmak mı, evde kalmak mı deseler, çoğunlukla evi seçiyorsun. Orada kendini rahat hissediyor, en sevdiğin aktiviteleri yaparak zaman geçiriyorsun.

Pek sevdiğini söyleyemeyiz!

Evini pek sevdiğini söyleyemeyiz; belki konumu, belki yeniliği, belki de genişliği seni sıkmış olabilir. Yuva bildiğin bu yerden bile soğumanı sağlayan bir şeyler var belli ki. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, ortamda senin olman bile o evi güzelleştirmeye yeter. Senin enerjin, pozitif ruh halin ve yaratıcılığın, bulunduğun her yeri canlandırıyor. Belki evin şu an istediğin gibi değil, ama sen orada olduğun sürece her şey daha renkli ve samimi. Çünkü senin varlığın, o evi daha anlamlı kılıyor!

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