Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?
Sen Evini Ne Kadar Seviyorsun?
Birkaç basit soruyla, evinin senin için ne anlama geldiğini öğren. Hazır mısın? Başlayalım!
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1. İlk sorumuz: Evinde en çok hangi aktiviteyi yapmaktan hoşlanırsıyorsun?
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2. Evinin ne kadar düzenli olduğunu söyle bakalım!
3. Evinde sık sık misafir ağırlar mısın?
4. Peki, sen ne kadar ev kuşusun? Puanla!
5. Detaylı temizlik hakkında ne düşüyorsun?
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