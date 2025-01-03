3 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin Yılbaşı Özel programına konuk olan Sinan Akçıl yine açıklamalarıyla gündeme oturdu. Bir süre önce Hadise'nin anlattıkları yüzünden eski defterler açılmış ve Akçıl'ı aşk hayatıyla yeniden anmıştık hatırlarsanız. Bu sefer de "Magazinden kurtulma çabam yok" diyerek çok konuşulan sözlere imza atan isim yine ifadeleriyle merak uyandırdı. "Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur." diyen Akçıl'ın o sözleri gündeme damga vurdu! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Açıklamalarıyla aşk hayatıyla ve sahne tarzıyla adından bahsettiren İrem Derici Hadise ve Demet Akalın kaosuna son anda dahil olan isimlerden biri olmuştu. Hadise'nin O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde söylediği Sıfır Tolerans şarkısını Narin'e adamasıyla tepki çekmesinin ardından Demet Akalın'ın yorumu gecikmemişti. Derici ise beklenmedik bir cevapla görenleri şaşırtmıştı. Yılbaşı gecesini sahnede geçiren isimlerden biri olan Derici kendi tarzını överken yaptığı ilginç benzetmeyle diğer ünlü isimlerin tarzına göndermede bulundu!
Ruhsar ile başladığı kariyerinde yıllar içerisinde yükselen Engin Altan Düzyatan açıklamalarıyla gündemde görmeye alıştığımız isimlerden biri. Şöhreti gerçek anlamda "Diriliş: Ertuğrul" dizisiyle yakalayan, Ertuğrul Bey karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan adını geniş kitlerlere duyurdu. Geçtiğimiz ay eşi Neslişah Alkoçlar'ın Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmediğini itiraf eden isim bu sefer Saba Tümer'in programına konuk oldu. Hindistan'da 295 milyon insanın kendisini tanıdığını söyleyen Düzyatan goygoyculara malzeme çıkarttı.
15 Aralık günü apar topar şekilde hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur hem kalp ameliyatı geçirmiş hem de böbrek nakli olmuştu. Ancak sevenlerinin dualarla iyileşmesini beklediği usta isimden acı haber geldi. Geçtiğimiz akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un kaybı milyonları yasa boğmuşken Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkındaki yakışıksız sözleri büyük tepki çekti. Ortalığı ayağa kaldıran sözler sonra şarkıcı Aynur Aydın da fena öfkelenip ateş püskürdü.
90'lı yıllardan günümüze bir ikon haline gelen Jennifer Lopez; şarkıları, dans şovları ve stiliyle her daim adından söz ettirmeyi ve ilgi odağı olmayı başardı. Lopez, son aylarda bir ayrıl bir barış aşkı Ben Affleck ile olan ayrılığıyla uzun bir süre gündemde kalmıştı. Bizler de ayrılığın ardından geçirdiği stil değişimini merceğe almıştık. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Jennifer Lopez'in en son paylaştığı kayak pozu ve fit halleri epey dikkat çekti.
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Türk magazin dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Nejat İşler, son dönemlerde başrolünde yer aldığı "Evcilik" filmiyle öne çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu kez de OT Tv YouTube kanalına röportaj verdi. Söyledikleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken İşler'in tavırları geniş yankı uyandırırken sarhoş hali de tartışmalara neden oldu! Hadi gelin; Nejat İşler neler söylemiş, kimler neler demiş birlikte görelim...
Duru sesiyle tanıdığımız başarılı şarkıcı Göksel, müzik kariyeriyle gündeme gelip özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Bilindiği kadarıyla kendisinden on beş yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile iki senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcının sevgilisiyle yollarını ayırdığı iddia edildi.
Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından tüm gözler, son dönemlerde gerginlik yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti. Eski eşinden açıklama gelse de kızı Tuğçe sessiz kalmıştı. Pek çok kişinin merak ettiği Tuğçe Tayfur geçtiğimi saatlerde arkadaşının bir paylaşımıyla ortaya çıktı. Gelin, yorum yağan o paylaşımı beraber görelim...
Bu seneye damgasını vuran ünlü çiftlerimizden birisi de Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, bir süredir Viyana tatilindeydi. Güzel oyuncu Birce Akalay, aşk tatilinden pozlarını ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Akalay'ın gönderisinde en çok dikkat çeken detay ise ünlü güzelin yeni saç stili oldu.
Hadise'nin O Ses Türkiye'deki 'Sıfır Tolerans' performansının etkileri hala devam ediyor. Eleştirilerin de ardı arkası kesilmezsen sürekli yeni isimlerden sesler yükseliyor. Skandal yaratan açıklamalara imza atan Bircan Bali de konuya dahil oldu. Ece Erken’in sunduğu Haftanın Uzmanları programına konuk olan Bali, Hadise'yi 'samimiyetsizlik' ile suçladı. Hatta ünlü şarkıcının, Gülben Ergen'den tacı aldığını bile söyledi. Bir diğer bomba ise konuyu Alişan'ın beğenmesi oldu! Koşun, olaylara bi' bakalım...
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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile son dönemlerde sorunlar yaşayan kızı Tuğçe Tayfur sessizliğini ilk kez bozdu. İğnelerle ayakta durduğu söylenen Tuğçe, babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaştı. Ağlayarak feryat edip cenazeye katılamayacağı öğrenilen Tuğçe Tayfur'u arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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