Farah Zeynep Abdullah Beyin Yaktı, Gamze Erçel'in Mavi'si Süslendi: 3 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Farah Zeynep Abdullah Beyin Yaktı, Gamze Erçel'in Mavi'si Süslendi: 3 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şevval Şahin
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Farah Zeynep Abdullah
Cemal Can Canseven
Zeynep Bastık
Çağla Şıkel
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Burcu Biricik
Ezgi Mola
Gamze Erçel
Danla Bilic
Tuğçe Kandemir
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Tolga Çevik
Şeyma Subaşı
Deniz Seki
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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