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Farah Zeynep Abdullah Beyin Yaktı, Gamze Erçel'in Mavi'si Süslendi: 3 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Farah Zeynep Abdullah Beyin Yaktı, Gamze Erçel'in Mavi'si Süslendi: 3 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
04.01.2025 - 02:22

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şevval Şahin

Şevval Şahin

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
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Burcu Biricik

Burcu Biricik

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Danla Bilic

Danla Bilic

Tuğçe Kandemir

Tuğçe Kandemir
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Tolga Çevik

Tolga Çevik

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Deniz Seki

Deniz Seki

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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