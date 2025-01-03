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“Mükemmel” Eğitim İçin 10 Gelecek Teknolojisi
“Mükemmel” Eğitim İçin 10 Gelecek Teknolojisi
Eğitim dünyası, fırtınalı bir çağın ortasında yol alıyor. Teknolojinin dokunduğu her alanı değiştirdiği bu dönemde, öğrenme süreçleri de köklü bir dönüşüm geçiriyor. 2025 yılı eğitim trendlerini incelediğimizde, her biri geleceğin toplumlarını şekillendirme potansiyeline sahip yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bu trendler, sadece öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini değil, bireylerin hayata nasıl bakacağını da yeniden tanımlıyor. Ancak, unutmamak gerek: Eğitim dediğimiz şey yalnızca bilgi aktarımı değil, bireyin kendi gerçekliğini anlaması için bir aynadır. İşte bu aynada beliren yeni yansımalar…
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Son günlerde eğitim teknolojisinin evrimi üzerine kaleme alınan bir makale dikkatimi çekti; bu makalede, eğitim alanındaki yenilikçi teknolojilerin öğretim yöntemlerini köklü bir biçimde dönüştürme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyordu.
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Bu konularda tartıştığım isimlerden biri eğitimde ileri düzey teknolojiler üreten Bilişim Garajı platformunun liderlerinden Zerrin Topal oldu.
Bir İleri Teknoloji Eğitim Platformu Bilişim Garajı
Eğitim 4.0 Olgusu
Dolayısıyla toplumları Endüstri 4.0’a hazırlayacak olan eğitim sisteminin temeli STEM’den geçmektedir.
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1 - Yapay zekâ:
Artık bilgili öğretmene ihtiyaç kalmayacaktır, çağımızın öğretmeni; bilginin nerede olduğunu bilen, öğrencilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlayan, bu bilgileri anlayıp, analiz etmelerine, bu bilgilerden yola çıkarak yeni fikirler ve ürünler üretmelerine öncülük edecek özelliklerde olacaktır.
2-Büyük veri:
3-Hızlı İnternet
4-Bulut bilişim:
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5 – Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) hologram:
6- 3D ve 4D Yazıcılar
7-Oyunlaştırma:
8-Otonom araçları kullanabilme:
9-Blockchain
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10-Siber Güvenlik
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