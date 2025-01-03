“Mükemmel” Eğitim İçin 10 Gelecek Teknolojisi

Eğitimin ve teknolojinin hayatta neler değiştirebileceği konusuna odaklanan ve bu değişimi doğru yönlendirmek üzere çalışan Zerrin Topal, 16 yaş altı nesillere yönelik kodlama, 3D tasarım ve robotik yazılım eğitimleriyle 150 binden fazla öğrenciye ulaşan bir platformun lideri. Yapay zekâ, oyunlaştırma, sanal gerçeklik gibi teknolojileri hizmetleriyle bütünleştirmek; e-ticaret platformları üzerinden küresel pazara giren; Türkiye ve Avrupa'da ''Gelecek Merakı Atölyeleri” kurarak sadece Türkiye'de değil dünyada da bir ilki gerçekleştiren Zerrin Topal, eğitim teknolojileri konusuna felsefi de bakan bir isim.

Onunla özel bir sohbet gerçekleştirdik ve bu paylaşımların sonucunu size bir liste derlemesi olarak sunmak isterim.