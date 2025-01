“Mükemmel” Eğitim İçin 10 Gelecek Teknolojisi

Öğrenmenin ve öğretmenin en basit yolu oyun oynamaktır. Çocukların doğumunda okul çağına kadar öğrendikleri her şey ebeveynlerinin oynadığı/oynattığı oyunlar sayesindedir. Ama nedense okullarda oyunla öğretim yok denecek kadar azdır. Oyunla eğitim, her yaştaki, her seviyedeki eğitimde çok başarılı olarak kullanabilecek bir tekniktir.

Bu öğrenme/öğretme tekniği, şirketlerde, üst düzey yöneticiler için dahi uygulanmaktadır.