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“Mükemmel” Eğitim İçin 10 Gelecek Teknolojisi

etiket “Mükemmel” Eğitim İçin 10 Gelecek Teknolojisi

Prof.Dr.Uğur Batı
Prof.Dr.Uğur Batı - yazio
04.01.2025 - 01:23

Eğitim dünyası, fırtınalı bir çağın ortasında yol alıyor. Teknolojinin dokunduğu her alanı değiştirdiği bu dönemde, öğrenme süreçleri de köklü bir dönüşüm geçiriyor. 2025 yılı eğitim trendlerini incelediğimizde, her biri geleceğin toplumlarını şekillendirme potansiyeline sahip yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bu trendler, sadece öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini değil, bireylerin hayata nasıl bakacağını da yeniden tanımlıyor. Ancak, unutmamak gerek: Eğitim dediğimiz şey yalnızca bilgi aktarımı değil, bireyin kendi gerçekliğini anlaması için bir aynadır. İşte bu aynada beliren yeni yansımalar…

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Son günlerde eğitim teknolojisinin evrimi üzerine kaleme alınan bir makale dikkatimi çekti; bu makalede, eğitim alanındaki yenilikçi teknolojilerin öğretim yöntemlerini köklü bir biçimde dönüştürme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyordu.

Son günlerde eğitim teknolojisinin evrimi üzerine kaleme alınan bir makale dikkatimi çekti; bu makalede, eğitim alanındaki yenilikçi teknolojilerin öğretim yöntemlerini köklü bir biçimde dönüştürme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyordu.

Eğitim teknolojisi üzerine yapılan detaylı araştırmalar, sınıflarda sensör teknolojilerinin kullanılmasından akıllı ve etkileşimli tahtaların entegrasyonuna kadar geniş bir perspektif sunuyor. Oyunlaştırma tekniklerinin öğrenci motivasyonunu artırma üzerindeki olumlu etkisi, eğitim deneyimlerini daha çekici hale getirirken, holografik çözümler gibi yenilikçi yaklaşımlar da eğitim alanında devrim niteliğinde yenilikler vaat ediyor. Bu dinamik süreçleri analiz etmek, eğitim teknolojisinin gelecekteki rolü hakkında daha derin bir kavrayış geliştirmemizi sağlıyor. Eğitimde yaşanan bu dönüşüm, yalnızca öğretmenlerin değil, aynı zamanda öğrencilerin de öğrenme süreçlerini yeniden şekillendirme fırsatı sunduğunu gözler önüne seriyor.

Bu konularda tartıştığım isimlerden biri eğitimde ileri düzey teknolojiler üreten Bilişim Garajı platformunun liderlerinden Zerrin Topal oldu.

Bu konularda tartıştığım isimlerden biri eğitimde ileri düzey teknolojiler üreten Bilişim Garajı platformunun liderlerinden Zerrin Topal oldu.

Eğitimin ve teknolojinin hayatta neler değiştirebileceği konusuna odaklanan ve bu değişimi doğru yönlendirmek üzere çalışan Zerrin Topal, 16 yaş altı nesillere yönelik kodlama, 3D tasarım ve robotik yazılım eğitimleriyle 150 binden fazla öğrenciye ulaşan bir platformun lideri.  Yapay zekâ, oyunlaştırma, sanal gerçeklik gibi teknolojileri hizmetleriyle bütünleştirmek; e-ticaret platformları üzerinden küresel pazara giren; Türkiye ve Avrupa'da ''Gelecek Merakı Atölyeleri” kurarak sadece Türkiye'de değil dünyada da bir ilki gerçekleştiren Zerrin Topal, eğitim teknolojileri konusuna felsefi de bakan bir isim. 

Onunla özel bir sohbet gerçekleştirdik ve bu paylaşımların sonucunu size bir liste derlemesi olarak sunmak isterim.

Bir İleri Teknoloji Eğitim Platformu Bilişim Garajı

Bir İleri Teknoloji Eğitim Platformu Bilişim Garajı

Bilişim Garajı platformu, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını, hızlarını ve ilgi alanlarını merkeze alarak özelleştirilmiş eğitimler sunuyor. Bu, öğrencilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak daha etkili ve verimli bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlaması amacıyla yapıyor. Bilişim Garajı, öğrencilere daha esnek, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunarak öğrenme motivasyonlarını artırma yoluyla lider bir platform. Bilişim Garajı yeni nesil bir öğrenme platformu ve kendi kurdukları “LMS” sayesinde öğrencilerin kendi hızlarında ilerleyebilmesi ve ilgi alanlarına odaklanabilmesini sağlıyorlar. Garaj aracılığıyla, sınıf içinde etkileşim ise sosyal bağları güçlendiren ve iş birliği becerilerini geliştiren öğrenciler, öğrenme motivasyonunu artırmak için oyunlaştırma unsurları, anlık geri bildirim, proje tabanlı öğrenme ve başarıların tanınması gibi stratejileri içeriyor. Bilişim Garajı, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerinden değerlendirme sistemlerine kadar birçok alanda dönüşüme öncülük ederken, yapay zekâ bu anlamda her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme yolları oluşturur. Bu tip eğitim teknolojileri, öğretmenlerin iş yükünü azaltarak daha fazla rehberlik rolü üstlenmelerine olanak tanıyabilir. Bu sayede eğitim stratejileri daha verimli hale gelebilir. 

Dijital dönüşüm, eğitim sektöründe yalnızca teknolojiyi sınıflara taşımak değil, aynı zamanda bir zihniyet değişimini de beraberinde getirmek anlamına geliyor. Bu da aklımıza “eğitim 4.0” olgusunu getiriyor. Biraz da bundan söz edelim.

Eğitim 4.0 Olgusu

Eğitim 4.0 Olgusu

Endüstri 4.0, dört bilimsel disiplinden beslenmektedir: Fen bilimleri (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics). Bu dört disiplinin birlikteliğinin önemi belirtmek için, baş harflerinden oluşmuş STEM kavramı kullanılmaktadır. STEM’i oluşturan bileşenlerin temelinde ise aşağıdaki bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin yer aldığı dersler müfredatlara girmediği sürece STEM eğitiminden bahsedemeyiz.

Dolayısıyla toplumları Endüstri 4.0’a hazırlayacak olan eğitim sisteminin temeli STEM’den geçmektedir.

Dolayısıyla toplumları Endüstri 4.0’a hazırlayacak olan eğitim sisteminin temeli STEM’den geçmektedir.

Bu tanım içinde yer alan derslere ne kadar çok yer verilirse Endüstri 4.0’ı yakalamak, uyum sağlamak ve yaşam biçimi haline getirmek de o kadar kolay olur. STEM içinde yer alan disiplinler, ilkokuldan başlayarak, üniversite son sınıfına kadar uygun düzeyde öğrencilere sunulabilir.

Endüstri 4.0’ın eğitimdeki makro ihtiyacı olan STEM’in başarıyla uygulanabilmesi için bazı temel teknolojileri de eğitim sistemine dahil etmekte yarar var. Bu teknolojiler mevcut ders programlarına entegre edildiğinde, öğrencilerin öğrenme, analiz ve yorum yapma yetenekleri çok hızlı bir şekilde geliştirilebilir. Kodlama, elektronik, tasarım, yapay zekâ uygulamaları ve oyunlaştırılmış öğrenme modülleri gibi unsurlarla öğrenciler, dijital araçları sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline geliyorlar. Burada pek çok da teknoloji gündeme geliyor. 

Bu teknolojilerden en önemli 10 tanesini aşağıda sıraladım:

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1 - Yapay zekâ:

1 - Yapay zekâ:

Geleceğin teknolojilerinin merkezinde elbette yapay zekâ olacaktır. Akıllı cihazların yaratılmasında temel faktör olan yapay zekâ yazılımları, yaratıcılığın, icatların ve yeni ürün geliştirmenin belirleyici unsuru olacaktır. Gelecekte, yapay zekânın kullanılmadığı bir ürün ya da hizmet olmayacak gibi görünmekte.

Yapay zekânın eğitimde kullanımı çift yönlü olacaktır; bir yandan yapay zekâyı kullanmayı, uygulamayı, geliştirmeyi, inovasyon yapmayı, üretmeyi öğrenirken bir yandan da bu öğrenme sürecini yine yapay zekâ ile çalışan, 3D, 4D, VR, AR gibi araçları ile gerçekleştireceklerdir.

Artık bilgili öğretmene ihtiyaç kalmayacaktır, çağımızın öğretmeni; bilginin nerede olduğunu bilen, öğrencilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlayan, bu bilgileri anlayıp, analiz etmelerine, bu bilgilerden yola çıkarak yeni fikirler ve ürünler üretmelerine öncülük edecek özelliklerde olacaktır.

Artık bilgili öğretmene ihtiyaç kalmayacaktır, çağımızın öğretmeni; bilginin nerede olduğunu bilen, öğrencilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlayan, bu bilgileri anlayıp, analiz etmelerine, bu bilgilerden yola çıkarak yeni fikirler ve ürünler üretmelerine öncülük edecek özelliklerde olacaktır.

Bu yeni eğitim sistemini yerleştirebilmek için, yapay zekânın eğitimde kullanılmasına ilkokul seviyesinden başlamalıyız. Elbette bu eğitim süreci, sürekliliği olan ve üniversitede de devam eden bir eğitim sistemi olarak tasarlanmalıdır.

2-Büyük veri:

2-Büyük veri:

Geleceğin eğitim sistemi içerisinde büyük verinin rolünün son derece önemli olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. İhtiyaç duyacağımız her türlü bilgi büyük verinin içerisinde yer alacaktır.

Büyük Veriden yararlanmak, ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bu veriler arasından bulup, çıkartmakla sınırlı olamaz. Büyük Veriden maksimum faydayı elde edebilmek için; ihtiyaç olan veriyi tanımlayıp, üretildiği yerden, raporlandığı yere kadar; tasarlamak, analiz etmek, incelemek, keşfetmek, birleştirerek yönetmek demektir. 

İlkokullardan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında, öğrencilere, büyük veriyi bu standartlara uygun olarak kullanmaları öğretilmelidir.

Büyük Veriyi etkili kullanabilmek için, eğitim sisteminin ‘Açık Bilim’ ve ‘Açık Veri’ kavramlarını hayata geçirmesi gerekmektedir. 

Açık Bilim, kamu kaynakları ile üretilmiş tüm bilimsel araştırmaların, kullanılan yöntemlerin, yayınların, verilerin, yazılımların ve donanımların, tüm bilim insanlarının, araştırmacıların, öğrencilerin ve ilgilenen sıradan insanların kullanımına ücretsiz olarak sunulması demektir.

Açık Bilim, iş birliğine dayalı ağlar aracılığıyla paylaşılan ve geliştirilen şeffaf ve erişilebilir bilgidir.

Açık Veri kavramının kilit noktası ise paylaşılacak verilerin, ‘herhangi bir telif hakkı, patent ya da diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmamasıdır. Söz konusu verileri kullanmak için herhangi bir kuruma lisans ücreti ödenmemesi gerekir.

3-Hızlı İnternet

3-Hızlı İnternet

Büyük Veri, Endüstri 4.0’ın motoru, internet ise yakıtıdır. Yakıtın bitmesi demek tüm sistemin durması demektir.

Dolayısıyla Endüstri 4.0’a giden yolculuğun aksamadan sürdürebilmesi için hızlı internete ihtiyaç vardır.

Eğitim açısından baktığımızda ise hem öğrencilerin hem de eğiticilerin, yüksek hızda internete, sınırsız ve ücretsiz erişimleri bir zorunluluktur.

4-Bulut bilişim:

4-Bulut bilişim:

Geleceğin eğitim sisteminde kitaplar, defterler, kalemler, kara tahtalar olmayacak. Bunların yerini bilgisayarlar, tabletler, telefonlar alacak. Öğrenciler her türlü kitaba internet üzerinden e-kitap olarak ulaşabilecekler. Kitaplarını, defterlerini, her türlü ders materyalini ve ders notlarını elektronik ortamda saklayacaklar. Bu elektronik ortam dediğimiz yer elbette bulut bilişim teknolojilerinin tam kendisidir. 

Gelecekte öğrencilerin bu teknolojiyi etkili kullanabilmeleri için bugünden eğitimlerinin bir parçası olması gerekmektedir. Bulut bilişim hizmeti de eğitim sisteminin bir parçası olarak, öğrenci ve eğitimcilere ücretsiz olarak sunulmalıdır.

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5 – Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) hologram:

5 – Sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) hologram:

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik cihazlarının, geleceğin eğitim araçlarının en önemlilerinden olacağını söylemek kesinlikle abartı olmaz.

VR ve AR teknolojilerini kullanarak, her türlü laboratuvar ortamını sanal gerçeklik ortamında yaratmak mümkündür. Karma Gerçeklik olarak adlandırılan, hologram teknikleri her türlü nesneyi üç boyutlu hale getirip, elinizle istediğiniz gibi dokunup, değiştirebilirsiniz.

Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarındaki tüm testleri, maliyetsiz ve risksiz olarak uygulayıp, daha hızlı öğrenme sağlanabilir. Örneğin; Tıp öğrencilerinin artık kadavra aramasına gerek kalmayacaktır; hologram teknikleri ile her türlü organı üç boyutlu incelemek şimdiden mümkündür.

Mimarlık ve mühendislik fakültelerinde de bu teknolojileri kullanarak, projeleri, üç boyutlu olarak tasarlamak, değişiklik yapmak çok daha kolay ve hızlı olacaktır.

6- 3D ve 4D Yazıcılar

6- 3D ve 4D Yazıcılar

Bu yeni aletler gelecekteki üretim biçimlerinin en temel araçları olmaya adaylar. Bu aletler hem üretim süreçlerini hızlandıracak hem de üretim maliyetlerini düşüreceklerdir.

3D ve 4D yazıcıların gelecekte eğitim sistemi içindeki rolleri çok büyük olacaktır. Öğrencilere bir laboratuvar uygulama alanı doğurup, projelerini hayata geçirme, tasarladıkları ürünlerin prototiplerini üretme fırsatı verecektir.

Bu yazıcıların eğitimde kullanılması ile birlikte üniversiteler, yeni ürün yaratma, geliştirme ve inovasyon konusunda üretim dünyasının başvuru merkezi haline geleceklerdir.

7-Oyunlaştırma:

7-Oyunlaştırma:

Öğrenmenin ve öğretmenin en basit yolu oyun oynamaktır. Çocukların doğumunda okul çağına kadar öğrendikleri her şey ebeveynlerinin oynadığı/oynattığı oyunlar sayesindedir. Ama nedense okullarda oyunla öğretim yok denecek kadar azdır. Oyunla eğitim, her yaştaki, her seviyedeki eğitimde çok başarılı olarak kullanabilecek bir tekniktir. 

Bu öğrenme/öğretme tekniği, şirketlerde, üst düzey yöneticiler için dahi uygulanmaktadır.

8-Otonom araçları kullanabilme:

8-Otonom araçları kullanabilme:

Otonom araçlar binlerce çeşittir ve yakın gelecekte işlerimizin büyük çoğunluğunu otonom araçlarla gidereceğiz. İlk akla gelen otonom araçlar şunlardır: Robotlar, Dronlar, İnsansız Kara, Deniz ve Hava Araçlarıdır. 

Yakın gelecekte, sanayi, ticaret, hizmet sektörlerinde ve sosyal yaşamımızda bu otonom araçları çok kullanacağız. Dronlar, kargo teslimatından tutun da savaşlarda kullanılacak silahlara kadar pek çok ürün ve hizmette kullanılacaktır.

Otonom arabalar karada gidiyor. Ama havada uçan taksi ve otobüsler hazırlar, gerekli yasal düzenlemeleri bekliyorlar. 

Deniz üstü ve altında yüzen gemi ve denizaltılar da kullanılmaya başlandı. 

Robotlar ise hem hizmet ve üretim alanında hem de sosyal yaşamımıza vazgeçilmez dostlarımız olacaklar.

Bu teknolojileri tanımadan üniversiteden mezun olacak gençlerimizin yakın gelecekteki işi ve sosyal yaşamına adapte olmaları oldukça güç olacaktır. Dolayısıyla, bu teknolojilerin ilkokuldan üniversiteye kadar, eğitimin her seviyesinde öğretilmesi çok yararlı olacaktır.

9-Blockchain

9-Blockchain

Bu yeni uygulama her geçen gün hızla yayılıyor. Bu sistemin en önemli özelliği hack’lenemiyor olmasıdır.  Kullanım alanının kripto paralarla sınırlı olmadığını da belirtmeliyim. 

Yakın bir gelecekte, bankacılık, noterlik, dış ticaret işlemleri, hukuki sözleşmeler gibi pek çok hizmet Blockchain uygulamaları üzerinden verilecektir. Örneklerden de anlaşılacağı üzere bu uygulama pek çok meslek dalını ve hizmetini ilgilendirmektedir. Dolayısıyla yeni neslin bu hizmetleri bilerek yetiştirilmesi çok büyük önem arz etmektedir.

Bu uygulama, eğitim süreçlerinde de bir eğitim aracı olarak kullanılabilir. Her türlü ders materyalinin (kitap, makale, eğitim videosu), sınavların, öğrencilerin transkriptlerinin, diplomalarının bu uygulamalar üzerinde yer alması pek çok açıdan yararlı olacaktır.

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10-Siber Güvenlik

10-Siber Güvenlik

Dijitalleşen dünyada güvenlik sorunu, bir yandan tüm bireyleri ilgilendirirken bir yandan da özel ve kamu kuruluşlarını, hatta devlet ve askeri yapıyı da çok yakından ilgilendirmektedir. Gerek öğrencilerin gerekse toplumun tüm bireylerinin siber güvenlik konusunda eğitilmeleri çok büyük önem taşımaktadır.

Banka hesaplarından, kapı kilitlerine kadar her şeyin dijital çözümlerle yürütüldüğü bir dünyaya doğru hızla yol almaktayız. Her türlü yazılımın hacklenebildiği bir dünyada bireylerin kişisel güvenliklerini sağlayabilmeleri son derece önemlidir. Siber güvenlik konusunun kurumlar ve devletler açısından önemini belirtmeye gerek bile duymuyorum.

Dolayısıyla Siber Güvenlik eğitiminin de ilkokullardan başlamak üzere her kademede ders müfredatında kendine yer bulması gerektiğine inanmaktayım.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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