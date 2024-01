Sen Bu Hayatı Yaşıyor musun Yoksa İzliyor musun?

Sen, hayatın tüm renklerini görmeye, hissetmeye ve yaşamaya gelmiş birisin. Şansın yüzüne gülenlerden, hayatın özel kişilerinden birisin. İlişkilerinde doğru kişiye rastlamak gibi bir yeteneğin var ve bu yeteneğin sayesinde hayatın tüm tatlarını çıkarıyorsun. Sadece seyirci olmak senin tarzın değil, başkalarının hayatını izlemek yerine, insanların senin mutluluğunu izlemesini tercih ediyorsun. Ve bu isteğini başarıyla yerine getirebiliyorsun. Çünkü sen, ilişkilerin değerini bilen, sevdiklerini mutlu etmeyi bilen birisin. 'Mutlu edersen, mutlu olursun' düşüncesiyle hareket ediyorsun. Bu düşünce, hayatının her anına yansıyor ve seninle birlikte olan herkesi de mutlu ediyor. Hayatının her anını dolu dolu yaşayarak, tadını çıkarıyorsun ve her zaman eğlenmeyi biliyorsun. Hayatın tüm renklerini, tüm tatlarını deneyimlemek, ilişkilerinde doğru kişiye rastlamak ve her anını dolu dolu yaşamak... İşte senin hayat felsefen bu. Ve bu felsefe sayesinde, hayatın her anı senin için bir şölen, her günü bir bayram. Seninle birlikte olan herkes de bu bayramın tadını çıkarıyor ve hayatın tüm renklerini seninle birlikte deneyimliyor.