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Sen Bu Hayatı Yaşıyor musun Yoksa İzliyor musun?

Sen Bu Hayatı Yaşıyor musun Yoksa İzliyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.01.2024 - 20:01

Sen bu hayata yaşamaya mı yoksa izlemeye mi geldin?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sevgilin var mı?

4. En çok istediğin şey ne?

4. En çok istediğin şey ne?

5. Bu çiftlerden birini seç bakalım!

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6. Peki bunlardan hangisini yaparsın?

6. Peki bunlardan hangisini yaparsın?

7. Sevilmek sana ne hissettirir?

8. Son olarak unutamadığın bir aşkın var mı?

Sen bu hayatı yaşamaya gelmişsin!

Sen, hayatın tüm renklerini görmeye, hissetmeye ve yaşamaya gelmiş birisin. Şansın yüzüne gülenlerden, hayatın özel kişilerinden birisin. İlişkilerinde doğru kişiye rastlamak gibi bir yeteneğin var ve bu yeteneğin sayesinde hayatın tüm tatlarını çıkarıyorsun. Sadece seyirci olmak senin tarzın değil, başkalarının hayatını izlemek yerine, insanların senin mutluluğunu izlemesini tercih ediyorsun. Ve bu isteğini başarıyla yerine getirebiliyorsun. Çünkü sen, ilişkilerin değerini bilen, sevdiklerini mutlu etmeyi bilen birisin. 'Mutlu edersen, mutlu olursun' düşüncesiyle hareket ediyorsun. Bu düşünce, hayatının her anına yansıyor ve seninle birlikte olan herkesi de mutlu ediyor. Hayatının her anını dolu dolu yaşayarak, tadını çıkarıyorsun ve her zaman eğlenmeyi biliyorsun. Hayatın tüm renklerini, tüm tatlarını deneyimlemek, ilişkilerinde doğru kişiye rastlamak ve her anını dolu dolu yaşamak... İşte senin hayat felsefen bu. Ve bu felsefe sayesinde, hayatın her anı senin için bir şölen, her günü bir bayram. Seninle birlikte olan herkes de bu bayramın tadını çıkarıyor ve hayatın tüm renklerini seninle birlikte deneyimliyor.

Sen bu hayatı izlemeye gelmişsin!

Hayatın büyülü perdesi arkasında, sen bir izleyici olarak yerini almışsın. Belki biraz acı gelebilir ama bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Aşk, senin hayatında ne yazık ki şanslı bir yolculuk olmamış. Kimi zaman kendi hataların, kimi zaman karşına çıkan yanıltıcı karakterler, aşkın büyüsünü adeta üzerinden silmişler. Sen, başkalarının mutluluğunu izlemekle yetinmiş, onların yaşadığı romantizmi içten içe özlemişsin. Belki bir çiftin fotoğrafına bakarken kalbinde oluşan o tatlı burukluk, belki de bir aşk şarkısının sözlerinde bulduğun kendine ait izler... Bunlar senin aşka dair hislerini canlı tutmuş olabilir. Ancak ne zaman aşkın güneşinin senin üzerinde doğacağına dair bir tarih veremeyiz. Hayatını tam anlamıyla yaşadığını söylemek de pek mümkün değil. Belki de hayatın sana sunduğu fırsatları kaçırdın, belki de hayat senin önüne henüz gerçekten yaşanacak bir senaryo koymadı. Ancak unutma ki, her hikayenin bir başlangıcı vardır ve belki de senin hikayen yeni başlıyor. Bu yüzden, hayatın sana sunduğu her yeni güne, her yeni fırsata açık ol ve aşkın seni bulmasını bekle.

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