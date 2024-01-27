Sen Bu Hayatı Yaşıyor musun Yoksa İzliyor musun?

Hayatın büyülü perdesi arkasında, sen bir izleyici olarak yerini almışsın. Belki biraz acı gelebilir ama bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Aşk, senin hayatında ne yazık ki şanslı bir yolculuk olmamış. Kimi zaman kendi hataların, kimi zaman karşına çıkan yanıltıcı karakterler, aşkın büyüsünü adeta üzerinden silmişler. Sen, başkalarının mutluluğunu izlemekle yetinmiş, onların yaşadığı romantizmi içten içe özlemişsin. Belki bir çiftin fotoğrafına bakarken kalbinde oluşan o tatlı burukluk, belki de bir aşk şarkısının sözlerinde bulduğun kendine ait izler... Bunlar senin aşka dair hislerini canlı tutmuş olabilir. Ancak ne zaman aşkın güneşinin senin üzerinde doğacağına dair bir tarih veremeyiz. Hayatını tam anlamıyla yaşadığını söylemek de pek mümkün değil. Belki de hayatın sana sunduğu fırsatları kaçırdın, belki de hayat senin önüne henüz gerçekten yaşanacak bir senaryo koymadı. Ancak unutma ki, her hikayenin bir başlangıcı vardır ve belki de senin hikayen yeni başlıyor. Bu yüzden, hayatın sana sunduğu her yeni güne, her yeni fırsata açık ol ve aşkın seni bulmasını bekle.