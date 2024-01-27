Sen Bu Hayatı Yaşıyor musun Yoksa İzliyor musun?
Sen Bu Hayatı Yaşıyor musun Yoksa İzliyor musun?
Sen bu hayata yaşamaya mı yoksa izlemeye mi geldin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sevgilin var mı?
4. En çok istediğin şey ne?
5. Bu çiftlerden birini seç bakalım!
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6. Peki bunlardan hangisini yaparsın?
7. Sevilmek sana ne hissettirir?
8. Son olarak unutamadığın bir aşkın var mı?
Sen bu hayatı yaşamaya gelmişsin!
Sen bu hayatı izlemeye gelmişsin!
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