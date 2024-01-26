Burcuna Göre 5 Yıl Sonra Hangi Eve Sahip Olacaksın?
Burcuna Göre 5 Yıl Sonra Hangi Eve Sahip Olacaksın?
Burcunu seç, 5 yıl sonra hangi eve sahip olacaksın söyleyelim!
Haydi teste!
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Burcunu seçer misin?
Koç burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Boğa burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
İkizler burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Yengeç burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Aslan burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Başak burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Terazi burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Akrep burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Yay burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Oğlak burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Kova burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
Balık burcunun 5 yıl sonra sahip olacağı ev;👇
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5 yıl sonra ölmüş oluyorum sanırım çünkü gösterdiği ev cenneten gibi :(( ölüyorum