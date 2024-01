Daha kaç kere üzüleceksin?

Hayatın senaryosunda son bir kez daha kalbini sızlatacak bir sahne seni bekliyor. Üzgünüz ama bu senaryonun yazarı geçmişin ve senin hataların. Maalesef, geçmişin gölgesi hala üzerinde ve seni takip ediyor, izini bırakmıyor. Bir kez daha, belki de son kez, kalbin acıyacak ve gözlerin yaş dolacak. Ancak unutma, her şeyin bir sonu olduğu gibi bu acının da sonu gelecek. Geçmişin, seni bırakıp gitmeye karar verdiği ve senin de geçmişteki hatalarını telafi ettiğin o an, her şeyin düzeldiği an olacak. Bu son acı, belki de hayatının en büyük dersi olacak ve seni daha güçlü bir birey yapacak. Ve işte o zaman, o son üzüntünün ardından, mutluluğun kapıları ardına kadar açılacak senin için. Belki de ilk defa, gerçek anlamda mutluluğu bulacaksın. Bu, hayatının en parlak sahnesi olacak ve sen, bu sahnenin yıldızı olacaksın. Bu yüzden, son bir kez daha üzül, son bir kez daha yan, çünkü biliyoruz ki; senin hikayenin sonunda mutluluk var.