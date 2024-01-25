Daha Kaç Kere Üzüleceksin?
Daha Kaç Kere Üzüleceksin?
Daha kaç kere üzüleceksin?
Haydi testeee!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım son bir ayın nasıl geçti?
4. Bu gününe bir puan ver desek? (1=çok kötü, 5=çok güzel)
5. Üzüntünü nasıl belli ediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bunlardan hangisi seni üzer?
7. Sen kendine en son ne zaman hediye aldın?
8. En az 7 yıldır arkadaşlığının devam ettiği bir arkadaşın var mı?
9. Sinirin ne kadar süre içinde yatışır?
10. Son olarak bir insan sence kaç kere hata yapar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sen artık üzülmeyeceksin!
Sen son bir kez daha üzüleceksin ama sonra mutluluğu bulacaksın!
Sen daha çok üzüleceksin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda