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Daha Kaç Kere Üzüleceksin?

Daha Kaç Kere Üzüleceksin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.01.2024 - 13:01

Daha kaç kere üzüleceksin?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım son bir ayın nasıl geçti?

4. Bu gününe bir puan ver desek? (1=çok kötü, 5=çok güzel)

5. Üzüntünü nasıl belli ediyorsun?

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6. Bunlardan hangisi seni üzer?

6. Bunlardan hangisi seni üzer?

7. Sen kendine en son ne zaman hediye aldın?

7. Sen kendine en son ne zaman hediye aldın?

8. En az 7 yıldır arkadaşlığının devam ettiği bir arkadaşın var mı?

9. Sinirin ne kadar süre içinde yatışır?

9. Sinirin ne kadar süre içinde yatışır?

10. Son olarak bir insan sence kaç kere hata yapar?

10. Son olarak bir insan sence kaç kere hata yapar?
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Sen artık üzülmeyeceksin!

Artık gözyaşlarına veda ediyorsun, çünkü senin için üzülme zamanı bitti. Hayatın boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştın, hatta belki de fazlasıyla yıprandın. Ancak şimdi, tüm bu zorlukların sana bir şeyler öğrettiğini fark ediyorsun. Aslında, belki de hayatının en büyük dersini öğrendin: Kendini koruma sanatını. Artık her şeyi öncelikle kendin için yapıyorsun. Kendi mutluluğunu ve huzurunu her şeyin üzerinde tutuyorsun. Bu, sadece senin için değil, aynı zamanda çevrendeki herkes için de daha iyi. Çünkü artık seni üzecek ve kıracak durumları, kişileri tanıyabiliyor ve onlardan uzak duruyorsun. Bu, senin kendini koruma kalkanın. Sana zarar veren herkesi, olumsuz enerjilerini hayatından çıkarıyorsun. Artık kimse seni üzemez çünkü buna izin vermiyorsun. Kendine olan saygın ve sevgin, seni daha güçlü kılıyor. Kendini koruyor, seviyor ve saygı gösteriyorsun. Ve bu, hayatının en önemli kararı olabilir. Artık senin için üzülme zamanı değil, aksine mutluluğu ve huzuru kucaklama zamanı. Kendine iyi bak, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Sen son bir kez daha üzüleceksin ama sonra mutluluğu bulacaksın!

Hayatın senaryosunda son bir kez daha kalbini sızlatacak bir sahne seni bekliyor. Üzgünüz ama bu senaryonun yazarı geçmişin ve senin hataların. Maalesef, geçmişin gölgesi hala üzerinde ve seni takip ediyor, izini bırakmıyor. Bir kez daha, belki de son kez, kalbin acıyacak ve gözlerin yaş dolacak. Ancak unutma, her şeyin bir sonu olduğu gibi bu acının da sonu gelecek. Geçmişin, seni bırakıp gitmeye karar verdiği ve senin de geçmişteki hatalarını telafi ettiğin o an, her şeyin düzeldiği an olacak. Bu son acı, belki de hayatının en büyük dersi olacak ve seni daha güçlü bir birey yapacak. Ve işte o zaman, o son üzüntünün ardından, mutluluğun kapıları ardına kadar açılacak senin için. Belki de ilk defa, gerçek anlamda mutluluğu bulacaksın. Bu, hayatının en parlak sahnesi olacak ve sen, bu sahnenin yıldızı olacaksın. Bu yüzden, son bir kez daha üzül, son bir kez daha yan, çünkü biliyoruz ki; senin hikayenin sonunda mutluluk var.

Sen daha çok üzüleceksin!

Sen daha çok üzüleceksin. Sen, aynı hataları tekrar tekrar yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorsun. İnatçılığın ve ısrarcılığın, seni hataların ve üzüntülerin labirentine sürüklüyor. Değişiklikten korkuyorsun. Hayatının monotonluğu, kalbinin daha çok kırılmasına neden olacak. Her gün aynı saatte kalkıp aynı yoldan işe gitmek, aynı insanlarla konuşmak, aynı şeyleri düşünmek... Bu tekdüzelik, kalbini yavaş yavaş aşındırıyor. Ayrıca, sana zarar veren, seni üzen insanlardan vazgeçmek gibi bir niyetin yok gibi görünüyor. Bu durumda, üzüntü seni bulmaktan asla vazgeçmeyecek. Sen, bu insanlara bağlı kalmayı seçtikçe, kalbin daha çok kırılacak ve üzüntün daha da derinleşecek. Bu yüzden, hayatında bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Unutma, her zaman aynı şeyleri yaparsan, her zaman aynı sonuçları alırsın.

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