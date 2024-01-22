Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Ünlüler Hangi Belediye Başkanı Adayına Oy Verecek?

Ünlüler Hangi Belediye Başkanı Adayına Oy Verecek?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
22.01.2024 - 18:01 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 18:19

Seçimlere 2 ay kala yeni bir anketle geldik. Bu ünlüler sence hangi adaya oy verecek?

Not: İkamet ettikleri şehirden bağımsız sorulmuştur. 

Buyurun ankete;👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlber Ortaylı

1. İlber Ortaylı

2. Oğuzhan Uğur

2. Oğuzhan Uğur

3. Kenan İmirzalıoğlu

3. Kenan İmirzalıoğlu

4. Tarkan

4. Tarkan

5. Müge Anlı

5. Müge Anlı
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sinan Akçıl

6. Sinan Akçıl

7. Haluk Levent

7. Haluk Levent

8. Acun Ilıcalı

8. Acun Ilıcalı

9. Cem Yılmaz

9. Cem Yılmaz

10. Bülent Ersoy

10. Bülent Ersoy
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Şener Şen

11. Şener Şen

12. Alişan

12. Alişan

13. Beyazıt Öztürk

13. Beyazıt Öztürk

14. Demet Akbağ

14. Demet Akbağ

15. Melik Gökçek

15. Melik Gökçek

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?