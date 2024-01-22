Ünlüler Hangi Belediye Başkanı Adayına Oy Verecek?
Ünlüler Hangi Belediye Başkanı Adayına Oy Verecek?
Seçimlere 2 ay kala yeni bir anketle geldik. Bu ünlüler sence hangi adaya oy verecek?
Not: İkamet ettikleri şehirden bağımsız sorulmuştur.
Buyurun ankete;👇
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1. İlber Ortaylı
2. Oğuzhan Uğur
3. Kenan İmirzalıoğlu
4. Tarkan
5. Müge Anlı
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6. Sinan Akçıl
7. Haluk Levent
8. Acun Ilıcalı
9. Cem Yılmaz
10. Bülent Ersoy
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11. Şener Şen
12. Alişan
13. Beyazıt Öztürk
14. Demet Akbağ
15. Melik Gökçek
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