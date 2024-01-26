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İçindeki Hangi Duygu Seni Kötü Biri Yapıyor?

İçindeki Hangi Duygu Seni Kötü Biri Yapıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.01.2024 - 11:01

İçindeki hangi duygu seni kötü biri yapıyor?

Haydi testeeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım içinden geçen her şeyi rahatlıkla söyleyebilir misin?

4. Karşında biri ağlarsa ne yaparsın?

4. Karşında biri ağlarsa ne yaparsın?

5. Senin hayatını kim kontrol ediyor?

5. Senin hayatını kim kontrol ediyor?
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6. Yeni biriyle tanıştığında ilk düşündüğün şey ne?

7. Senin çevrende nasıl bir insan bulunması seni rahatsız eder?

8. Son olarak sen hangisisin?

Seni kötüleştiren duygun öfken...

Öfke, seni esir alan o karanlık duygu... Bazen kendini bir tufanın ortasında buluyorsun ve ne yapacağını bilemiyorsun. Kontrolün dışına çıkan duyguların, tüm düşüncelerini ele geçiriyor ve kendini bir anda öfkenin kıskacında buluyorsun. Öfke, adeta bir volkan gibi içinde birikiyor ve bir anda patladığında, hiçbir şeyin önünde duramıyor. Kendine bile engel olamıyorsun, çünkü öfkenin kırmızı perdesi, tüm mantığını ve düşüncelerini perdelemiş durumda. Öfken, adeta bir hükümdar gibi tüm kontrolü elinde tutuyor ve seni kendine esir ediyor. Her şeyin üzerine geçen bu duygu, adeta bir kasırga gibi hayatını alt üst ediyor.

Seni kötüleştiren duygun korku...

Bir gölge gibi peşini bırakmayan, seni esir alan duygu: Korku... İçindeki o karanlık köşeyi aydınlatan, belki de bilmediğin bir yüzünü ortaya çıkaran şey korkuların. Her ne kadar güçlü bir kalkan gibi duruyor gibi görünsen de, aslında korkularınla yüzleşmekten kaçıyorsun. Sevdiklerini kaybetme korkusu, seni sarmalıyor ve bir anda hiç tanımadığın biri haline getiriyor. Bu korku, seni öyle bir değiştiriyor ki, aynaya baktığında kendini tanıyamıyorsun. Korkuların, seni sen olmaktan çıkarıyor ve hiç olmadığın biri olmana neden oluyor. Korkularınla yüzleşmek zor, biliyorum. Ama unutma ki, korkularınla savaşmak, onları yenmek ve en önemlisi onlarla barışmak seni daha güçlü kılacak. Kendi karanlığını aydınlat, korkularınla dans et ve gerçek seni ortaya çıkar. Korkuların seni kötüleştirmesine izin verme, onları dönüştür ve kendi ışığını yarat.

Seni kötüleştiren duygun yalnızlık...

Bir gölge gibi üzerine çöken, seni saran ve kendini kaybolmuş hissettiren o korkunç duygu: Yalnızlık. Evet, işte bu duygu, senin en büyük düşmanın. Yalnız olduğunda, ya da yalnız kalacağın düşüncesi aklına her geldiğinde, sanki bir başkasına dönüşüyorsun. Her zamankinden daha hırçın, daha negatif ve daha bencil bir hale bürünüyorsun. Yalnızlık, bir nevi Dr. Jekyll ve Mr. Hyde sendromu gibi. Kendi içindeki o sakin, huzurlu ve iyi niyetli kişi, yalnızlık korkusuyla birlikte yerini daha karanlık bir karaktere bırakıyor. Bu korkunç duygu, senin içindeki o saklı kötülüğü, belki de sen bile farkında olmadan, ortaya çıkarabiliyor. Yalnızlık, seni sen yapan tüm özellikleri birer birer alıp götüren bir hırsız gibi. Ancak unutma, yalnızlık sadece bir duygu ve sen onunla başa çıkabilecek güçtesin. Kendine inan ve bu korkunç duygunun seni ele geçirmesine izin verme. Kendi içindeki o iyi kişiyi koru ve yalnızlık korkusuna karşı savaş.

Seni kötüleştiren duygun yetersizlik...

Hayatın karmaşık labirentinde kaybolmuş gibi hissediyorsun. Kendini hem çaresiz hem de yetersiz hissediyorsun. Bu duygular, seni kıskançlık ve öfke gibi karanlık duygulara sürüklüyor. Kendine olan güvenini yitirdiğin bu anlarda, içindeki savaşçıyı serbest bırakıyor ve her şeyi kanıtlama arzusuyla yanıp tutuşuyorsun. Ancak bu, seni daha da kötüleştiriyor. İçindeki bu duygusal fırtına, seni kötüleştiren ve içindeki kötüyü dışarı çıkaran ana duygu: yetersizlik hissi. Kendini bu şekilde hissettiğin zamanlarda, kendine biraz daha şefkat göstermeyi unutma. Kendini kötüleştiren bu duyguyla başa çıkmak, senin elinde. Kendini yetersiz hissettiğin anlarda bile, içindeki ışığı korumayı unutma.

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