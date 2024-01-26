İçindeki Hangi Duygu Seni Kötü Biri Yapıyor?
İçindeki Hangi Duygu Seni Kötü Biri Yapıyor?
İçindeki hangi duygu seni kötü biri yapıyor?
Haydi testeeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım içinden geçen her şeyi rahatlıkla söyleyebilir misin?
4. Karşında biri ağlarsa ne yaparsın?
5. Senin hayatını kim kontrol ediyor?
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6. Yeni biriyle tanıştığında ilk düşündüğün şey ne?
7. Senin çevrende nasıl bir insan bulunması seni rahatsız eder?
8. Son olarak sen hangisisin?
Seni kötüleştiren duygun öfken...
Seni kötüleştiren duygun korku...
Seni kötüleştiren duygun yalnızlık...
Seni kötüleştiren duygun yetersizlik...
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