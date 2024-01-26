İçindeki hangi duygu seni kötü biri yapıyor?

Bir gölge gibi üzerine çöken, seni saran ve kendini kaybolmuş hissettiren o korkunç duygu: Yalnızlık. Evet, işte bu duygu, senin en büyük düşmanın. Yalnız olduğunda, ya da yalnız kalacağın düşüncesi aklına her geldiğinde, sanki bir başkasına dönüşüyorsun. Her zamankinden daha hırçın, daha negatif ve daha bencil bir hale bürünüyorsun. Yalnızlık, bir nevi Dr. Jekyll ve Mr. Hyde sendromu gibi. Kendi içindeki o sakin, huzurlu ve iyi niyetli kişi, yalnızlık korkusuyla birlikte yerini daha karanlık bir karaktere bırakıyor. Bu korkunç duygu, senin içindeki o saklı kötülüğü, belki de sen bile farkında olmadan, ortaya çıkarabiliyor. Yalnızlık, seni sen yapan tüm özellikleri birer birer alıp götüren bir hırsız gibi. Ancak unutma, yalnızlık sadece bir duygu ve sen onunla başa çıkabilecek güçtesin. Kendine inan ve bu korkunç duygunun seni ele geçirmesine izin verme. Kendi içindeki o iyi kişiyi koru ve yalnızlık korkusuna karşı savaş.