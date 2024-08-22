Sen Aşk Acısını Nasıl Yaşıyorsun?
Sen Aşk Acısını Nasıl Yaşıyorsun?
Sen aşk acısını nasıl yaşıyorsun?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ilişkin sona erdiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Aşk acısını yaşarken çevrendeki insanlara nasıl davranırsın?
5. Peki sence birini ne kadar sürede özlersin?
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6. Bir ilişki bittiğinde kendini nasıl yeniden toparlarsın?
7. Peki hangisi daha kötü?
8. Son olarak senin için bir şey bitince kesin olarak bitmiş midir?
Sen aşk acısını bütün iliklerinde hissederek derinlemesine yaşıyorsun!
Sen aşk acısını yalnız yaşıyorsun!
Sen aşk acısıyla başka birini bularak baş ediyorsun!
Sen aşk acısını yok sayıyorsun!
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