Sen aşk acısını nasıl yaşıyorsun?

Kalbinin derinliklerinde bir yara var ve bu yara her geçen gün daha da büyüyor. Aşk acısının kıskacındasın ve bu duyguyu tek başına yaşıyorsun. Herkesin hayatı devam ederken, senin dünyan sanki durmuş gibi. Gözlerin etrafını saran koyu halkalar, uykusuz gecelerin ve gözyaşlarının sessiz tanıkları. Yüzündeki tebessüm, bir zamanlar dolu dolu yaşadığın aşkın solgun bir anısı. Kahvenin tadı tuzlu, yemeklerin lezzeti yok. Bir şarkı çalıyor kulağında, her sözü seni ona götürüyor. Bir film izliyorsun, her sahne seni ona hatırlatıyor. Her yerde onun izlerini arıyorsun, her yerde onunla karşılaşıyorsun. Gözlerin sürekli telefona kayıyor, belki bir mesaj, belki bir arama... Ama hayır, o sessizliği bozacak bir hareket yok. Her gece yastığa başını koyduğunda, onunla geçirdiğin güzel anılar aklına doluşuyor. Gecenin sessizliği, onun yokluğunu daha da vurguluyor. Aşk acısı, kalbinin en derinlerinde hissettiğin bir sızı. Bu acıyı yalnız başına yaşıyorsun, belki de bu yüzden daha da büyüyor. Ancak unutma ki, her acının bir sonu vardır. Bu acı da geçecek, yaraların zamanla iyileşecek. Aşkın acısı belki şimdi çok büyük, ama bu acıyı da aşacak güçtesin.