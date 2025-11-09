Sen Acının Kaçıncı Evresindesin?
Kaybetmek, reddedilmek veya büyük bir hayal kırıklığı yaşamak zaman içinde değişen duygular getirir. Bu test, hissettiklerini dikkatle dinleyerek acının hangi evresinde olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yeni bir kayıp/ayrılık sonrası ilk tepkilerin nasıl oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kaybı hatırlatan bir mekana girdiğinde tepkin nedir?
3. Başkalarına karşı nasıl davranıyorsun son zamanlarda?
4. Geleceğe bakarken ne hissediyorsun?
5. Olayı kabullenmek konusunda nerede hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Uyku ve iştah alışkanlıklarında ne değişiklik var?
7. Hatırlamak seni nasıl etkiliyor?
8. Günlük hayatta karar alırken ne kadar etkileniyorsun?
9. Başkalarının tesellisine nasıl karşılık veriyorsun?
10. Gün içinde duyguların ne kadar değişken?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen acının 4. evresindesin!
Sen acının 3. evresindesin!
Sen acının 2. evresindesin!
Sen acının 1. evresindesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın