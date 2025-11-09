Sen Acının Kaçıncı Evresindesin?

Kaybın seni nasıl derinden sarsmış olduğunu, enerjinin ve umudunun nasıl bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Kalbindeki duygular o kadar yoğun ki, sanki bir denizin derinliklerine dalmışsın ve yüzeye çıkmak için tüm enerjini harcamışsın gibi hissediyorsun. İç dünyan, sessizliğin ve yorgunluğun hüküm sürdüğü bir yer haline gelmiş. Bazen en basit günlük işler bile, sanki devasa bir dağı tırmanıyormuşsun gibi ağır gelebilir. Bu aşamada, duygularınla yüzleşmek ve onları işlemek, bir maratonu tamamlamak kadar sabır ve dayanıklılık gerektirir. Gözyaşlarının serbestçe akmasına izin ver, yasını tut, kaybını kabullen. Anılarına sarıl, onları hatırla ve onlarla barış. Zamanla, bu acı ve hüzün yavaş yavaş yerini daha hafif duygulara bırakacak. Unutma, yas süreci ve iyileşme zaman alır ve herkesin bu süreci kendi hızında yaşaması doğaldır.