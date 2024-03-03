Şehir İçinde Şehir: İstanbul’un İlçeleri ve Semtlerinin Şaşırtıcı Hikayesi
Şehir İçinde Şehir: İstanbul’un İlçeleri ve Semtlerinin Şaşırtıcı Hikayesi
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/istanbu...
İstanbul'un her bir semti ve ilçesi, kendine özgü bir tarih ve kültür barındırıyor. Bu tarih ve kültür, o semtin veya ilçenin karakterini, atmosferini ve ruhunu şekillendiriyor. İstanbul'un semtlerinin ve ilçelerinin hikayelerini birlikte öğrenerek, İstanbul'un büyüsünü ve zenginliğini keşfetmeye benimle var mısınız?
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1. Anadolu Hisarı
2. Arnavutköy
3. Balat
4. Bebek
5. Topkapı
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6. Beşiktaş
7. Unkapanı
8. Cihangir
9. Eminönü
10. Bakırköy
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11. Emirgan
12. Göztepe
13. Etiler
14. Şaşkın Bakkal
15. Florya
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16. Pendik
17. İstinye
18. Kadıköy
19. Karaköy
20. Kuzguncuk
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21. Levent
22. Ortaköy
23. Polonezköy
24. Taksim
25. Üsküdar
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