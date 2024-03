Şehir İçinde Şehir: İstanbul’un İlçeleri ve Semtlerinin Şaşırtıcı Hikayesi

İstanbul kadar eski bir geçmişi olan bir başka semt Taksimle devam ediyoruz. Her büyüyen semtin yaşadığı su sorunlarını yaşayan Taksim için I. Mahmut bir maksem binası yaptırmış. Taksim meydanı Ormanları’ndaki su kaynaklarından Galata’ya su ulaştırmak için kurulan hattın su dağıtım noktası olmasıyla bu ismi almış. İstanbul denince akla gelen ilk semt Taksim eğlence, alışveriş ve yaşam merkezi ve şehrin kalbi adeta… Her saat kalabalık, her keyfe ve cebe uygun bir mekanların bulunduğu Taksim’e dünyanın her yerinden insanlar geliyor.