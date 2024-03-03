Şehir İçinde Şehir: İstanbul’un İlçeleri ve Semtlerinin Şaşırtıcı Hikayesi

Etiler 1940’lara kadar şehir dışında boş bir alanken gelen göçlerle Levent Projesinin ortaya çıktığı bir yaşam alanı haline gelmiş. İlk başlarda “şehirden uzak, dağ başında” olarak nitelendirilse de günümüzde bölgenin en hareketli yerlerinden biri haline geldi. Lüks mağazalar, İstanbul’un en ünlü alışveriş merkezi ve sosyo ekonomik durumunun yüksek olan insanların burayı tercih etmesi tesadüf değil tabi ki. Turistik ve tarihi geziler için tercih edilmemesi gereken bu lüks semt alamayacaklarımızı düşününce sinir bozucu bir semt olabilir.