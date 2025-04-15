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NBA Defterine Ara Veren Cedi Osman, PAO ile Sözleşme Uzattı

NBA Defterine Ara Veren Cedi Osman, PAO ile Sözleşme Uzattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 14:53

Ergin Ataman ile yeni bir serüvene atılan Panathinaikos Basket, kadrosuna da Cedi Osman'ı eklemişti. Türk basketbolseverlerin yakından takip ettiği Panathiniakos başarılı bir dönemden geçiyor. Takımın bir parçası haline gelen Cedi'nin geleceği ise belirsizliğini koruyordu. Her fırsatta NBA'de işlerinin bitmediğini söyleyen Cedi'nin kontrat görüşmeleri tamamlandı ve kararını verdi.

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Cedi Osman, Panathinaikos'la Avrupa basketboluna döndü.

Cedi Osman, Panathinaikos'la Avrupa basketboluna döndü.

Anadolu Efes'te başlayan kariyerine NBA'de Cleveland'da devam eden Cedi Osman, Amerika'daki performansıyla hepimizi gururlandırmıştı. Bir yıllık San Antonio Spurs kariyeri sonra Avrupa basketboluna dönme kararı alan Cedi, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u ile anlaştı.

Kararını verdi.

Kararını verdi.

EuroLeague’de bu sezon Panathinaikos formasıyla toplam 31 maça çıkan Cedi Osman, 7.9 sayı ve 2.4 ribaund ortalamaları elde etti. Geleceği merak konusu olan Cedi'nin halen bir NBA hayali olsa da bu hayali bir süre daha erteledi.

2027'ye kadar Yunanistan'da...

2027'ye kadar Yunanistan'da...

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un sosyal medya üzerinden duyurduğu gelişme resmiyet kazandı. Kulüp, milli basketbolcu Cedi Osman’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Cedi Osman 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos, Cedi Osman ile olan ortaklığının 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar” ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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