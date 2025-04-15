NBA Defterine Ara Veren Cedi Osman, PAO ile Sözleşme Uzattı
Ergin Ataman ile yeni bir serüvene atılan Panathinaikos Basket, kadrosuna da Cedi Osman'ı eklemişti. Türk basketbolseverlerin yakından takip ettiği Panathiniakos başarılı bir dönemden geçiyor. Takımın bir parçası haline gelen Cedi'nin geleceği ise belirsizliğini koruyordu. Her fırsatta NBA'de işlerinin bitmediğini söyleyen Cedi'nin kontrat görüşmeleri tamamlandı ve kararını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cedi Osman, Panathinaikos'la Avrupa basketboluna döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kararını verdi.
2027'ye kadar Yunanistan'da...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın