Gazeteci Tahir Kum, Bazı Hakemlerin Taraftarlara Açtığı Dava Sayısının 10 Bini Bulduğunu Söyledi
Son dönemlerde sosyal medyadaki yorumlara hakemlerin dava açtığı iddiası konuşuluyordu. Gazeteci Tahir Kum bunu bir adım ileri götürerek dava açan hakemleri ve toplamda açılan davayı kamuoyu ile paylaştı. Kum'a göre şu an adliye koridorlarında hakemlerin açtığı yaklaşık 10 bin dava bulunuyor. Kum, bu hakemler için 'Hakemlik ek meslekleri olmuş' yorumunu yaparken konuyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.
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Tahir Kum, adliye koridorlarındaki hakem davalarını ekrana taşıdı.
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"Atilla Karaoğlan 2 saatte 7 duruşmaya girdi."
"TFF yönetiminden bazı isimler durumun farkında..."
Tahir Kum, "peşin para" iddiasında da bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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