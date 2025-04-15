Gazeteci Tahir Kum, Bazı Hakemlerin Taraftarlara Açtığı Dava Sayısının 10 Bini Bulduğunu Söyledi

Tahir Kum, Atilla Karaoğlan'a ayrı bir parantez açtı. Kum, 'Beni hayrete düşürdü, siz de şaşıracaksınız. Sadece 10 Nisan gününde; Sakarya'da 7,9 ve 2. Asliye Mahkemesinde sabah 9:05 ile 11:00'e kadar 7 farklı duruşması olan bir arkadaşımız. Katılımcı aynı zamanda. Katılımcı olmak hakem için ücret talep etmek anlamına geliyormuş' dedi.

Tahir Kum, 'Süper Lig seviyesinde faal bir şekilde hakemlik yapan birinin bir güne.7 duruşma sığdırması çok tuhaf' derken Cüneyt Çakır'a kaç dava açtığını sorduğunu Çakır'ın 'hiç dava açmadım' dediğini aktardı.