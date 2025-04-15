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Gazeteci Tahir Kum, Bazı Hakemlerin Taraftarlara Açtığı Dava Sayısının 10 Bini Bulduğunu Söyledi

Gazeteci Tahir Kum, Bazı Hakemlerin Taraftarlara Açtığı Dava Sayısının 10 Bini Bulduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 11:45

Son dönemlerde sosyal medyadaki yorumlara hakemlerin dava açtığı iddiası konuşuluyordu. Gazeteci Tahir Kum bunu bir adım ileri götürerek dava açan hakemleri ve toplamda açılan davayı kamuoyu ile paylaştı. Kum'a göre şu an adliye koridorlarında hakemlerin açtığı yaklaşık 10 bin dava bulunuyor. Kum, bu hakemler için 'Hakemlik ek meslekleri olmuş' yorumunu yaparken konuyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.

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Tahir Kum, adliye koridorlarındaki hakem davalarını ekrana taşıdı.

Tahir Kum, adliye koridorlarındaki hakem davalarını ekrana taşıdı.

Kum, 'Adliye koridorlarında fazla mesai yapan Süper Lig hakemlerimiz var. Atilla Karaoğlan, Zorbay Küçük, Ali Şansalan gibi üç dört tane hakememiziin toplamda açmış oldukları dava sayıları on binlere ulaşmış durumda' dedi.

"Atilla Karaoğlan 2 saatte 7 duruşmaya girdi."

"Atilla Karaoğlan 2 saatte 7 duruşmaya girdi."

Tahir Kum, Atilla Karaoğlan'a ayrı bir parantez açtı. Kum, 'Beni hayrete düşürdü, siz de şaşıracaksınız. Sadece 10 Nisan gününde; Sakarya'da 7,9 ve 2. Asliye Mahkemesinde sabah 9:05 ile 11:00'e kadar 7 farklı duruşması olan bir arkadaşımız. Katılımcı aynı zamanda. Katılımcı olmak hakem için ücret talep etmek anlamına geliyormuş' dedi. 

Tahir Kum, 'Süper Lig seviyesinde faal bir şekilde hakemlik yapan birinin bir güne.7 duruşma sığdırması çok tuhaf' derken Cüneyt Çakır'a kaç dava açtığını sorduğunu Çakır'ın 'hiç dava açmadım' dediğini aktardı.

"TFF yönetiminden bazı isimler durumun farkında..."

"TFF yönetiminden bazı isimler durumun farkında..."

Tahir Kum, Atilla Karaoğlan ve Zorbay Küçük'ün hakemlik kariyerlerinin çok fazla uzun ömürlü olmayacağını iddia ederken hakemlere 'Hakemliği ek meslek haline getirmişler' dedi. 

Kum, 'Dava açmak, takip etmek, duruşmaya katılmak. Bunlar mesai ister, sizin konsantrasyonunuz saha olması lazım' dedi.

Tahir Kum, "peşin para" iddiasında da bulundu.

Tahir Kum, "peşin para" iddiasında da bulundu.

Tahir Kum, 'Atilla Hoca'yı tenzih ediyorum, hangisi yaptıysa... Peşin peşin avukattan 3 -4 milyon para alıyor musunuz? Daha kazanılmış dava yokken. Bunu çıkarmak için sizin de sahada bir şey yapıyor olmanız lazım' yorumunu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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