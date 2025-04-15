Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır İçin Ali Koç ile Telefonda Görüşmüş
Trabzonspor'da bu sezon işler kötü gitse de Uğurcan Çakır performansıyla alkış toplamaya devam ediyor. Milli kaleci birçok maçta ya tarihi farkın önüne geçti ya da Trabzonspor'a puan kazandırdı. Zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen milli kaleci için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları da dolaşmaya başladı. Bu konuyla ilgili son sözü Başkan Ertuğrul Doğan söyledi.
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Trabzonspor'u bu sezon taşıyan isim Uğurcan Çakır...
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfere noktayı koydu.
Uğurcan Çakır için Ali Koç ve Ertuğrul Doğan görüşmüş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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