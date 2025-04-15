Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır İçin Ali Koç ile Telefonda Görüşmüş

Ertuğrul Doğan, Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesinden de bahsetti. Doğan, 'Ali Bey aradı, Aklınızdan geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok haberiniz olsun dedi. Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu ile ilgili yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Avrupa'da bir teklif gelirse önünü açabiliriz. Sözüm var ona, onun harici imkansız' dedi.

'Dursun Özbek'ten bu konuda bir telefon geldi mi?' sorusuna Doğan, 'hayır' yanıtını verdi.