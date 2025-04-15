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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır İçin Ali Koç ile Telefonda Görüşmüş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır İçin Ali Koç ile Telefonda Görüşmüş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 09:49

Trabzonspor'da bu sezon işler kötü gitse de Uğurcan Çakır performansıyla alkış toplamaya devam ediyor. Milli kaleci birçok maçta ya tarihi farkın önüne geçti ya da Trabzonspor'a puan kazandırdı. Zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen milli kaleci için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları da dolaşmaya başladı. Bu konuyla ilgili son sözü Başkan Ertuğrul Doğan söyledi.

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Trabzonspor'u bu sezon taşıyan isim Uğurcan Çakır...

Trabzonspor'u bu sezon taşıyan isim Uğurcan Çakır...

Milli kaleci her maç fark yaratan performansıyla takımına katkı veriyor. Milli takımda da forma yarışında olan Uğurcan için zaman zaman transfer söylentileri de çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Uğurcan için en üst seviyede yalanlama geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfere noktayı koydu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfere noktayı koydu.

Doğan, 'Uğurcan bizim kaptanımız. Kendisinin Avrupa hayali var. Hiçbir İstanbul takımına gitmez. En azından biz buradayken böyle bir şey söz konusu olmaz' açıklaması yaptı.

Uğurcan Çakır için Ali Koç ve Ertuğrul Doğan görüşmüş.

Uğurcan Çakır için Ali Koç ve Ertuğrul Doğan görüşmüş.

Ertuğrul Doğan, Ali Koç ile yaptığı telefon görüşmesinden de bahsetti. Doğan, 'Ali Bey aradı, Aklınızdan geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok haberiniz olsun dedi. Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu ile ilgili yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Avrupa'da bir teklif gelirse önünü açabiliriz. Sözüm var ona, onun harici imkansız' dedi. 

'Dursun Özbek'ten bu konuda bir telefon geldi mi?' sorusuna Doğan, 'hayır' yanıtını verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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