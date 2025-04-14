Dün 4 Gol Yiyen Altay Bayındır'ın Doğum Gününün Kutlanmasına Tepkiler Geldi
Manchester United'da en tartışmalı pozisyonlardan biri kaleci mevkisiydi. Onana'nın yediği hatalı gollerden sonra sıra Altay Bayındır'a nihayet gelebildi ve ilk lig maçına çıktı.
Newcastle United karşısında Altay lige kötü bir başlangıç yaparak kalesine gelen 5 şutun 4 golünü yedi. Roy Keane ve Rio Ferdinand özellikle dördüncü gol için milli kaleciye büyük tepki gösterdiler.
Bugünse Altay Bayındır'ın doğum günü. Manchester United, doğum gününü X'te bir paylaşımla kutladı ve altta birçok farklı tepki bir araya geldi.
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Kupada güven verdi ama ligde işler istediği gibi gitmedi.
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Manchester United bugün doğum günü olan milli futbolcunun doğum gününü kutladı.
"Doğum günü için kötü zamanlama"
"Gerçekten mi? Daha dün olanlardan sonra mı? Sessiz kalmalıydın."
"Dünkü performanstan sonra doğum günü dileğini hak etmiyor."
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"Doğum gününden önce 4 gol yemek, gerçekten rezalet bir iş."
"Yine de Perşembe günü ilk 11’de başlaması gerektiğini düşünüyorum."
"Bir dahaki doğum gününü bu takımda kutlamayacaksın"
"Doğruyu söylemek gerekirse... sadece dördüncü golde hatalıydı. Yine de benim gözümde hâlâ Onana’dan daha iyi."
"Bu paylaşım gereksiz. Böyle bir rezaletten sonra ona doğum günü dileğiyle tweet atılmaz. Neyin mutluluğu bu?"
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"Dünkü performanstan sonra ona doğum günü dileği dilemeye hiç gerek yok. Hepimiz Onana’dan daha iyi bir performans sergileyeceğini düşündük ama hepimizi yanılttı. Bu da gösteriyor ki Manchester United’da iyi bir kalecimiz yok. Hepsi bir an önce satılmalı."
"Zorlu bir süreç oldu ama Perşembe yeni bir şeyi düzeltme şansı. Tüm enerji o maça verilmeli. Artık sayfayı çevirme zamanı. Doğum günün kutlu olsun Altay."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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