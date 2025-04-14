Dün 4 Gol Yiyen Altay Bayındır'ın Doğum Gününün Kutlanmasına Tepkiler Geldi

Manchester United'da en tartışmalı pozisyonlardan biri kaleci mevkisiydi. Onana'nın yediği hatalı gollerden sonra sıra Altay Bayındır'a nihayet gelebildi ve ilk lig maçına çıktı.

Newcastle United karşısında Altay lige kötü bir başlangıç yaparak kalesine gelen 5 şutun 4 golünü yedi. Roy Keane ve Rio Ferdinand özellikle dördüncü gol için milli kaleciye büyük tepki gösterdiler.

Bugünse Altay Bayındır'ın doğum günü. Manchester United, doğum gününü X'te bir paylaşımla kutladı ve altta birçok farklı tepki bir araya geldi.