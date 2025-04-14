Golleri ve Rakiplerini Isırmasıyla Meşhur Luis Suarez Yine Dişlerine Hakim Olamadı

Luis Suarez, golleri kadar dişleriyle de futbol dünyasında nam salmış bir isim. Geçmişinde ırkçılık suçlamaları gibi karanlık söylentiler de olan Suarez, Dünya Kupası'nda lig maçında; fırsat bulabildiği her yerde markajlardan dişleriyle kurtulmaya çalışmasıyla biliniyor.

Sabıkası kabarık olan Suarez bir kez daha dişleriyle gündeme geldi.