Golleri ve Rakiplerini Isırmasıyla Meşhur Luis Suarez Yine Dişlerine Hakim Olamadı
Luis Suarez, golleri kadar dişleriyle de futbol dünyasında nam salmış bir isim. Geçmişinde ırkçılık suçlamaları gibi karanlık söylentiler de olan Suarez, Dünya Kupası'nda lig maçında; fırsat bulabildiği her yerde markajlardan dişleriyle kurtulmaya çalışmasıyla biliniyor.
Sabıkası kabarık olan Suarez bir kez daha dişleriyle gündeme geldi.
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Luis Suarez'in sabıkası hayli kabarık.
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Suarez yine kendini tutamadı ve dişlerine başvurdu ama adres bu kez farklıydı.
Luis Suarez takım arkadaşı Jordi Alba'yı ısırdı.
Luis Suarez'in sinirlerine hakim olamadığı anlar kameraya böyle yansıdı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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