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Golleri ve Rakiplerini Isırmasıyla Meşhur Luis Suarez Yine Dişlerine Hakim Olamadı

Golleri ve Rakiplerini Isırmasıyla Meşhur Luis Suarez Yine Dişlerine Hakim Olamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.04.2025 - 12:49

Luis Suarez, golleri kadar dişleriyle de futbol dünyasında nam salmış bir isim. Geçmişinde ırkçılık suçlamaları gibi karanlık söylentiler de olan Suarez, Dünya Kupası'nda lig maçında; fırsat bulabildiği her yerde markajlardan dişleriyle kurtulmaya çalışmasıyla biliniyor. 

Sabıkası kabarık olan Suarez bir kez daha dişleriyle gündeme geldi.

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Luis Suarez'in sabıkası hayli kabarık.

Luis Suarez'in sabıkası hayli kabarık.

Luis Suárez, 2010 yılında PSV forması giyen Otman Bakkal’ı ısırdığı için 7 maç ceza almıştı. 2013’te Premier Lig'de bu kez Branislav Ivanović’i ısırarak 10 maçla cezalandırılmıştı. Ancak en çok hafızalarda yer eden olay, 2014 Dünya Kupası’nda yaşanmıştı. Suárez, Giorgio Chiellini’yi ısırdığı gerekçesiyle dört ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı.

Suarez yine kendini tutamadı ve dişlerine başvurdu ama adres bu kez farklıydı.

Suarez yine kendini tutamadı ve dişlerine başvurdu ama adres bu kez farklıydı.

Inter Miami ile Los Angeles FC arasında oynanan ve Lionel Messi’nin iki golle yıldızlaştığı Concacaf Şampiyonlar Kupası karşılaşmasının 89. dakikasında yaşanan gergin anlar, kameralara ilginç görüntülerle yansıdı. 

LAFC'li Marlon Santos'un sert müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik sırasında meydana gelen olay sosyal medyada çokça konuşuldu. Luis Suarez sinirle bir kez daha dişlerini kullandı.

Luis Suarez takım arkadaşı Jordi Alba'yı ısırdı.

Luis Suarez takım arkadaşı Jordi Alba'yı ısırdı.

Bir anda yaşanan arbedede, Fransız futbolcu Olivier Giroud’nun Jordi Alba’yı boynundan tuttuğu görülürken, Luis Suárez de Alba’nın elini ısırdı.

Olayı ilginç kılan ise Suárez’in, Alba’nın elini muhtemelen bir LAFC’li oyuncunun eli sanarak ısırmış olmasıydı. Görüntülerde hareketin sert olmadığı dikkat çekse de, Suárez’in geçmişteki ısırık vakaları nedeniyle bu an sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

Luis Suarez'in sinirlerine hakim olamadığı anlar kameraya böyle yansıdı

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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