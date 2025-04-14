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Volkan Demirel'den Newcastle Maçında Büyük Şansızlık Yaşayan Altay'a Yorum

Volkan Demirel'den Newcastle Maçında Büyük Şansızlık Yaşayan Altay'a Yorum

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 23:04

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın unutulmaz başarılarında önemli bir pay sahibi olan Volkan Demirel, Manchester United forması giyen Altay Bayındır hakkında konuştu. Tecrübeli file bekçisi, problemin Newcastle maçındaki performansı sebebiyle bazı futbolseverler tarafından eleştirilen milli oyuncuda olmadığını kulüpte olduğunu söyledi.

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İlk lig maçında kalesini gole kapatamadı

İlk lig maçında kalesini gole kapatamadı

Ligde ve Avrupa'da son birkaç yıldır zor günler geçiren Manchester United'da kaleci Onana, Lyon maçına damga vuran hatalarıyla taraftarını çileden çıkarmıştı. 2-2 biten maç sonrası teknik direktör Amorim, Onana'yı yedeğe çekmiş, lig maçında eldivenleri Altay Bayındır'a teslim etmişti.

United kariyerindeki ilk lig maçına Newcastle deplasmanında çıkan milli futbolcu için mücadele kötü sonuçlanmıştı. Sezon başından bu yana takım arkadaşları arasındaki uyumsuzluk, bu doksan dakikaya da yansımış, mağlubiyet kaçınılmaz olmuştu. Maç ,4-1 bitmişti.

Volkan Demirel, "Altay'ın iyi kaleci meziyetleri olduğunu düşünüyorum" dedi

Volkan Demirel, "Altay'ın iyi kaleci meziyetleri olduğunu düşünüyorum" dedi

Asist Analiz Youtube kanalındaki Kaptanın Gözünden programında Altay'ı değerlendiren Volkan Demirel, milli futbolcunun ilk yıllarda zorluk çekmesinin doğal olduğunu belirtirken Altay'ın yeteneklerine güvendiğini söyledi:

'Manchester United'da problem var. İnşallah Altay orada çok başarılı olur. Ben de gitsem ilk yıllar ben de zorluk çekebilirdim. Kolay değil. Ama Altay'ın iyi kaleci meziyetleri olduğunu düşünüyorum. Şu anki aklım ben gider miydim? Bence giderdim.'

Maçı 4-1'e getiren gol 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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