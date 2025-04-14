Volkan Demirel'den Newcastle Maçında Büyük Şansızlık Yaşayan Altay'a Yorum

Asist Analiz Youtube kanalındaki Kaptanın Gözünden programında Altay'ı değerlendiren Volkan Demirel, milli futbolcunun ilk yıllarda zorluk çekmesinin doğal olduğunu belirtirken Altay'ın yeteneklerine güvendiğini söyledi:

'Manchester United'da problem var. İnşallah Altay orada çok başarılı olur. Ben de gitsem ilk yıllar ben de zorluk çekebilirdim. Kolay değil. Ama Altay'ın iyi kaleci meziyetleri olduğunu düşünüyorum. Şu anki aklım ben gider miydim? Bence giderdim.'