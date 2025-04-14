Volkan Demirel'den Newcastle Maçında Büyük Şansızlık Yaşayan Altay'a Yorum
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın unutulmaz başarılarında önemli bir pay sahibi olan Volkan Demirel, Manchester United forması giyen Altay Bayındır hakkında konuştu. Tecrübeli file bekçisi, problemin Newcastle maçındaki performansı sebebiyle bazı futbolseverler tarafından eleştirilen milli oyuncuda olmadığını kulüpte olduğunu söyledi.
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İlk lig maçında kalesini gole kapatamadı
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Volkan Demirel, "Altay'ın iyi kaleci meziyetleri olduğunu düşünüyorum" dedi
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