Yasaklı Madde ile Yakalandığı İddia Edilen Hakemle İlgili İddialar Bitmek Bilmiyor
Dün bir Süper Lig hakeminin aracında yasaklı madde yakalattığı ancak yanındaki arkadaşının üstlendiği haber olmuştu. Hakemin Riva'yı arayarak konunun üstünü kapattığını iddia eden gazeteci Ömer Faruk Ünal'ın ardından bu kez gazeteci Umut Eken yeni iddialar paylaştı. Eken, olayın geçen hafta değil aylar önce olduğunu ancak çok daha fazlası olduğunu iddia etti. Eken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya da sorular sordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Süper Lig hakemiyle ilgili çıkan yasaklı madde iddiası büyüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Umut Eken ise bu iddiaları bir adım daha ileriye taşıdı.
"İkinci bir adli vakaya karışırsa hakemliği bitebilir"
"Otelde tatsız bir hadise yaşanıyor"
Hakemle ilgili bir iddia da maçlara kaldığı otellerde yaptığı tatillerden geçmesi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın