Yasaklı Madde ile Yakalandığı İddia Edilen Hakemle İlgili İddialar Bitmek Bilmiyor

İddiaya göre hakemin bir otel çalışanı ile yaşadığı ilişki çok farklı bir şekilde ilerliyor ve oteli ayağa kaldıran bir skandala dönüşüyor:

'Bu hakemimiz yine yakın bir zamanda maç yönetmek için gittiği bir şehirde, her zaman konakladığı otelde çok tatsız bir hadise yaşıyor.

Daha önce bir otel çalışanı ile ilişkisi var. Otel yönetimi durumdan haberdar olduğu için kadın çalışanı işten çıkarmış. Kadın çalışan ilişki yaşadığı dönemde, hakemimizi bir arkadaşıyla tanıştırmış.

Hakemimiz bu şehre gittiği son seferde, eski sevgilisinin tanıştırdığı kadınla görülüyor. Otel çalışanları eski çalışma arkadaşlarına bilgi veriyor. Eski çalışan, hakemimiz ve arkadaşına çok sert sözler sarf ediyor, ortalık fena karışıyor!'