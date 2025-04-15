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Yasaklı Madde ile Yakalandığı İddia Edilen Hakemle İlgili İddialar Bitmek Bilmiyor

Yasaklı Madde ile Yakalandığı İddia Edilen Hakemle İlgili İddialar Bitmek Bilmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 12:26

Dün bir Süper Lig hakeminin aracında yasaklı madde yakalattığı ancak yanındaki arkadaşının üstlendiği haber olmuştu. Hakemin Riva'yı arayarak konunun üstünü kapattığını iddia eden gazeteci Ömer Faruk Ünal'ın ardından bu kez gazeteci Umut Eken yeni iddialar paylaştı. Eken, olayın geçen hafta değil aylar önce olduğunu ancak çok daha fazlası olduğunu iddia etti. Eken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya da sorular sordu.

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Bir Süper Lig hakemiyle ilgili çıkan yasaklı madde iddiası büyüyor.

Bir Süper Lig hakemiyle ilgili çıkan yasaklı madde iddiası büyüyor.

Ömer Faruk Ünal'ın iddiasıyla gündeme gelen hakemin yabancı madde ile yakalandığı ardından Riva'yı arayarak konunun üstünü kapattığı iddia ediliyordu.

Bu haberde Ömer Faruk Ünal'ın iddialarına yer vermiştik.

Umut Eken ise bu iddiaları bir adım daha ileriye taşıdı.

Umut Eken ise bu iddiaları bir adım daha ileriye taşıdı.

Eken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'na hitaben yazan Eken, 'Kuşadası’nda bir hakemimiz polis noktasında sevgilisi ve araçtakilerle birlikte arandığında küçük bir poşette yasaklı madde bulunduğu iddiası var. İddia edildiği gibi geçen hafta değil bu olay. Birkaç ay önce yaşanıyor.' dedi.

"İkinci bir adli vakaya karışırsa hakemliği bitebilir"

"İkinci bir adli vakaya karışırsa hakemliği bitebilir"

Eken, hakemin Ünal'ın da aktardığı gibi başka bir dosyadan daha önce işlemi olduğunu söyledi. Eken, 'Araçtaki şahıslardan biri, “Tatil için Kuşadası’na geldiğimde kıyafetimin cebinde kalmış. Burada temin etmedim” diyerek, maddenin kendisine ait olduğunu beyan ediyor.

Hakemimizle ilgili işlem yapılmıyor. Hakemimizin devam eden bir davası var. Denetimli serbestlik durumu söz konusu. 5 yıl içerisinde ikinci bir adli vakaya karışmak, hakemin kariyerini bitirebilir.' dedi.

"Otelde tatsız bir hadise yaşanıyor"

"Otelde tatsız bir hadise yaşanıyor"

İddiaya göre hakemin bir otel çalışanı ile yaşadığı ilişki çok farklı bir şekilde ilerliyor ve oteli ayağa kaldıran bir skandala dönüşüyor:

'Bu hakemimiz yine yakın bir zamanda maç yönetmek için gittiği bir şehirde, her zaman konakladığı otelde çok tatsız bir hadise yaşıyor.

Daha önce bir otel çalışanı ile ilişkisi var. Otel yönetimi durumdan haberdar olduğu için kadın çalışanı işten çıkarmış. Kadın çalışan ilişki yaşadığı dönemde, hakemimizi bir arkadaşıyla tanıştırmış.

Hakemimiz bu şehre gittiği son seferde, eski sevgilisinin tanıştırdığı kadınla görülüyor. Otel çalışanları eski çalışma arkadaşlarına bilgi veriyor. Eski çalışan, hakemimiz ve arkadaşına çok sert sözler sarf ediyor, ortalık fena karışıyor!'

Hakemle ilgili bir iddia da maçlara kaldığı otellerde yaptığı tatillerden geçmesi...

Hakemle ilgili bir iddia da maçlara kaldığı otellerde yaptığı tatillerden geçmesi...

Umut Eken, 'Bu hakemimiz maç için gittiği şehirlerde, -yardımcı hakemler ve 4. hakem ertesi gün dönmesine rağmen- bir, bazen iki gün daha konaklamayı tercih ediyor! Bazen yaşadığı şehre geri dönmeden, maç yöneteceği lokasyona direkt geçtiği konuşuluyor. Hakemler arasında bilinen bir konu.' dedi ve son olarak Ferhat Gündoğdu'ya şu soruları sordu: 

1- Bu olanlardan haberiniz var mı? Varsa bu hakemimize hala neden düzenli olarak görev veriyorsunuz?

2- Bu hakemimizi hafta sonu yaptığınız görevlendirme ile ‘terbiye’ etmeye mi çalıştınız?

3- Eğer hiçbir şeyden haberiniz yoksa bile, hakemlere bu iddiaları soracak mısınız?

4- Son soru.. 8 Mart Operasyonu sonrası “Kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz” minvalinde bir şeyler söylemiştiniz. Şu anda bir şeyler açıklama arzunuz var mı?

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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