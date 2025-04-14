Bir Süper Lig Hakeminin ‘Yasaklı Madde ile Yakalandı’ İddiası

Ünal’ın aktardığı bilgiye göre geçtiğimiz hafta içinde, Süper Lig hakemlerinden biri, Kuşadası’nda polis kontrol noktasında durduruldu. Hakemin aracında yapılan aramada, yanında bulunan bir kadınla birlikte seyahat ettiği ve araçta yasaklı madde bulunduğu iddia edildi. Kadın, maddenin kendisine ait olduğunu ifade etti.

Olayın ardından, hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezi olan Riva ile temas kurduğu ve olayın üzerinin kapatıldığı öne sürüldü. Aydın Emniyeti’nin konuya ilişkin açıklaması merakla bekleniyor.

Ünal, Tahkim Kurulu tarafından söz konusu hakemin Süper Lig’de maç yönettiğini söyledi.