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Bir Süper Lig Hakeminin ‘Yasaklı Madde ile Yakalandı’ İddiası

Bir Süper Lig Hakeminin ‘Yasaklı Madde ile Yakalandı’ İddiası

futbol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2025 - 09:58

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir Süper Lig hakeminin aracında polise yasaklı madde ile yakalandığını iddia etti. Ünal, hakemin Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından konunun kapatıldığını ifade etti.

İşte detaylar 👇

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Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, yorumcu olarak katıldığı televizyon programında yaşandığını iddia ettiği skandalın detaylarını anlattı.

Spor yazarı Ömer Faruk Ünal, yorumcu olarak katıldığı televizyon programında yaşandığını iddia ettiği skandalın detaylarını anlattı.

Ünal’ın aktardığı bilgiye göre geçtiğimiz hafta içinde, Süper Lig hakemlerinden biri, Kuşadası’nda polis kontrol noktasında durduruldu. Hakemin aracında yapılan aramada, yanında bulunan bir kadınla birlikte seyahat ettiği ve araçta yasaklı madde bulunduğu iddia edildi. Kadın, maddenin kendisine ait olduğunu ifade etti. 

Olayın ardından, hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkezi olan Riva ile temas kurduğu ve olayın üzerinin kapatıldığı öne sürüldü. Aydın Emniyeti’nin konuya ilişkin açıklaması merakla bekleniyor. 

Ünal, Tahkim Kurulu tarafından söz konusu hakemin Süper Lig’de maç yönettiğini söyledi.

Aynı hakem alkollü araç kullanmaktan da yakalanmış!

Aynı hakem alkollü araç kullanmaktan da yakalanmış!

Aynı programda yorumculuk yapan Tahir Kum ise yasaklı madde ile yakalandığı ileri sürülen hakemin daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası aldığını, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmış olduğunu, ayrıca aynı hakemin devam eden başka bir davası olduğunu ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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