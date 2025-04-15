Sergen Yalçın, Fatih Terim'le Yaşadığı At Yarışı Anısını Anlattı

Futbolculuğu ve yorumculuğu sırasında anılarıyla gündemden düşmeyen Sergen Yalçın, kendisi hakkında anlatılan yalan yanlış anılara çok sert çıkmıştı. 'Bunlara kimse gülmüyor' diyen Sergen Yalçın, zaman zaman ilk ağızdan kendisi de anılar anlatıyor.

Bu kez bir izleyicinin Fatih Terim'le ilgili bir anısı olup olmadığını sorunca ortaya ilginç anlar çıktı.