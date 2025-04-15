Sergen Yalçın, Fatih Terim'le Yaşadığı At Yarışı Anısını Anlattı
Futbolculuğu ve yorumculuğu sırasında anılarıyla gündemden düşmeyen Sergen Yalçın, kendisi hakkında anlatılan yalan yanlış anılara çok sert çıkmıştı. 'Bunlara kimse gülmüyor' diyen Sergen Yalçın, zaman zaman ilk ağızdan kendisi de anılar anlatıyor.
Bu kez bir izleyicinin Fatih Terim'le ilgili bir anısı olup olmadığını sorunca ortaya ilginç anlar çıktı.
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Hem hoca-futbolcu, hem meslektaş oldular...
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At yarışı yüzünden kadro dışı kalmış.
Sergen Yalçın'ın izleyenleri güldüren anısını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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