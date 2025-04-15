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Sergen Yalçın, Fatih Terim'le Yaşadığı At Yarışı Anısını Anlattı

Sergen Yalçın, Fatih Terim'le Yaşadığı At Yarışı Anısını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.04.2025 - 14:03

Futbolculuğu ve yorumculuğu sırasında anılarıyla gündemden düşmeyen Sergen Yalçın, kendisi hakkında anlatılan yalan yanlış anılara çok sert çıkmıştı. 'Bunlara kimse gülmüyor' diyen Sergen Yalçın, zaman zaman ilk ağızdan kendisi de anılar anlatıyor. 

Bu kez bir izleyicinin Fatih Terim'le ilgili bir anısı olup olmadığını sorunca ortaya ilginç anlar çıktı.

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Hem hoca-futbolcu, hem meslektaş oldular...

Hem hoca-futbolcu, hem meslektaş oldular...

Sergen Yalçın genç bir futbolcu olarak milli takımda Fatih Terim'le çalıştı. Uzun yıllar milli takımda olan Fatih Terim'in ilk tercihi olmadı belki ama her zaman geniş kadroda kendine yer buldu. Daha sonra iki teknik direktör olarak şampiyonluk yarışı verdiklerinde Sergen Yalçın'ın kazanması da kaderin bir cilvesi oldu.

At yarışı yüzünden kadro dışı kalmış.

At yarışı yüzünden kadro dışı kalmış.

Fatih Terim'le ilgili bir anısını anlatan Sergen Yalçın, at yarışı bülteninin nasıl Terim'e gelen faksların arasına karıştığını anlattı.

Sergen Yalçın'ın izleyenleri güldüren anısını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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