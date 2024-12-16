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Sansar Salvo Kimdir, Neden Tutuklandı? Ekin Can Arslan'ın Müzik Kariyerine ve Hayatına Bir Bakış

Sansar Salvo Kimdir, Neden Tutuklandı? Ekin Can Arslan'ın Müzik Kariyerine ve Hayatına Bir Bakış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 10:32

Rap dünyasının tanınmış isimlerinden Sansar Salvo gerçek adıyla Ekin Can Arslan, tutuklanmasıyla gündeme oturdu. Peki Sansar Salvo kimdir ve neden tutuklandı? Gelin hem kariyerine hem de yaşanan olaylara birlikte göz atalım.

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Tutuklanma Sebebi: Kliplerinde Uyuşturucuya Özendirici Sözleri

Tutuklanma Sebebi: Kliplerinde Uyuşturucuya Özendirici Sözleri

İstanbul Ataşehir'de gözaltına alınan Sansar Salvo, kliplerinde uyuşturucuya özendirme iddiasıyla tutuklandı. Sanatçının evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. Ayrıca daha önce 10 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Arslan mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sansar Salvo’nun Hayatı ve Müzik Kariyeri

Sansar Salvo’nun Hayatı ve Müzik Kariyeri

18 Ağustos 1989’da Kadıköy, İstanbul’da doğan Sansar Salvo Türkçe rap dünyasının bilinen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Gerçek adı Ekin Can Arslan olan rapçi 2008 yılında çıkardığı Adrenalin albümüyle dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl sonra yayımladığı Seremoni Efendisi albümü ise onun müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Kendi tarzını ve vokalini başarıyla geliştiren Sansar Salvo, storytelling (hikaye anlatımı) türündeki şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kendi tarzını ve vokalini başarıyla geliştiren Sansar Salvo, storytelling (hikaye anlatımı) türündeki şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Ancak 2010 yılında kansere yakalanması kariyerine ara vermesine neden oldu. Hastalığını yenerek 2013’te yayımladığı 24. Şarjör albümüyle müziğe geri döndü. Bu albüm yaşadığı zorlu sürecin ve duygusal dönüşümünün bir yansımasıydı.

Öne Çıkan Projeleri

Öne Çıkan Projeleri

2016 yılında Türkçe rap’in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü olan Yakında Sans ile dikkat çekti. 2017’de ise Şimdi Sans albümüyle hayranlarını sevindirdi.

En sevilen parçaları arasında:

En sevilen parçaları arasında:

Duygusal Olmaya Gerek Yok (Şehinşah ile düet)

180 km. (Elçin Orçun ile)

Psikopat Yazar (2005 yılında internet üzerinden yayımlandı)

Koptu Kayış (2019’da Kaan Boşnak ile birlikte)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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