Sansar Salvo Kimdir, Neden Tutuklandı? Ekin Can Arslan'ın Müzik Kariyerine ve Hayatına Bir Bakış
Sansar Salvo Kimdir, Neden Tutuklandı? Ekin Can Arslan'ın Müzik Kariyerine ve Hayatına Bir Bakış
Rap dünyasının tanınmış isimlerinden Sansar Salvo gerçek adıyla Ekin Can Arslan, tutuklanmasıyla gündeme oturdu. Peki Sansar Salvo kimdir ve neden tutuklandı? Gelin hem kariyerine hem de yaşanan olaylara birlikte göz atalım.
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Tutuklanma Sebebi: Kliplerinde Uyuşturucuya Özendirici Sözleri
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Sansar Salvo’nun Hayatı ve Müzik Kariyeri
Kendi tarzını ve vokalini başarıyla geliştiren Sansar Salvo, storytelling (hikaye anlatımı) türündeki şarkılarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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