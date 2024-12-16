Evinde Uyuşturucu Ele Geçirilen Rapçi Sansar Salvo Tutuklandı
Evinde Uyuşturucu Ele Geçirilen Rapçi Sansar Salvo Tutuklandı
Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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“Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir’de yakalanan şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 4 Ekim’de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde “Sansar Salvo” adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekin Can Arslan’ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Yapılan tespitlerin ardından zanlıya ilişkin soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün operasyon düzenlendi. Şarkıcı Arslan Ataşehir’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahsın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ekin Can Arslan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şarkıcı, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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