15 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Akciğer kanseriyle nedeniyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Tedavi gören Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ebru Şallı ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapmıştı. Tam 'bitti bu evlilik' diye düşünülürken Akkuş davasından vazgeçmişti. Aşklarına ikinci bir şans veren ikilinin bu süreçte neden Instagram hesaplarından birlikte paylaşım yapadıkları da merak edilmişti. Uğur Akkuş son paylaşımıyla tüm sorulara cevap verirken bir yandan da 'Mutluyuz' mesajı vermeyi unutmadı.
3. Yaz boyu “Ata Demirer Gazinosu” ile turneye çıkan Ata Demirer kariyeri ve başarılarıyla sürekli gündemimizde. Ünlü komedyenin bu sefer öne çıkmasının sebebiyse başka! Düzenli beslenme konusunda büyük bir azim gösteren Ata Demirer verdiği kilolarla takdir topladı. Sosyal medya hesabından yılın özeti gibi bir paylaşım yapan ünlü komedyen tam 30 kilo verdi. Tabii hal böyle olunca son haliyle de görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.
4. Galatasaray'ın gözde yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara yaşadıkları çalkantılı ilişkinin sonra şimdi de olaylı bir boşanma sürecinden geçiyor. Şu süreçte nispet yapmaktan bıkmayan Wanda, kendisinden yaşça epey küçük sevgilisiyle paylaşımlarına devam ediyor. L-Gante'yle her anında çocuklarını da yanına alan Wanda'ya karşı hamle yapan Icardi, Arjantin basınına söyledikleriyle tokat etkisi yarattı. Başarılı futbolcu kızlarının velayetini almak için de kolları sıvadı.
5. Bir süredir kızı Tuğçe Aydın ile yaşadığı yüksek gerilimli tartışmalarla öne çıkan Ferdi Tayfur bu kez sevenlerini korkuttu. Muğla Gazetesi'nden Kenan Gürbüz'ün özel haberine göre; Marmaris Adaköy’de yaşayan sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı. Yakınları acil olarak 112'yi haber verdi. Hastaneye getirilen Tayfur'un yüzü şapkayla kapatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş arasında bir anda ipler gerildi. Akkuş geçtiğimiz akşam, boşanmaktan vazgeçtiği eşiyle mutlu oldukları duyurduğu bir paylaşımla gündeme gelmişti. Haklarındaki iddialara tepki göstermiş ve neden birlikte paylaşım yapmadıklarını nazara bağlamıştı. Bu paylaşımlar konuşulurken Ebru Şallı'dan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü manken, Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını ve tehdit edildiğini itiraf etti.
7. Son yıllarda akıllara durgunluk veren mistik açıklamaları ve astral seyahat söylemleri ile gündeme gelen Yusuf Güney'in adını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Öyle ki son dönemlerde ünlü şarkıcının müzik kariyerinin bile önüne geçen bu açıklamaları iyisiyle kötüsüyle sosyal medya kullanıcılarının da diline düşmüştü. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Güney, Instagram paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.
8. Merve Boluğur'u son yıllarda herhangi bir dizi veya film projesinde yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuyoruz biliyorsunuz. Hem radikal imaj değişimleri hem mod değişimleri hem de radikal açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Boluğur, geçtiğimiz günlerde "sil şunu" dedirten bir pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız. Yine bir sosyal medya paylaşımıyla radara düştü kendisi! Elon Musk'ın servetine önce yükselen Merve Boluğur, akabinde Musk'a "Tipim değil" damgası vurdu! X ahalisi de yerinde duramadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂
9. Dobralığı ve sivri diliyle nam salmış, hepimizin artık aramızdan biri olarak gördüğü İrem Derici, geçtiğimiz dakikalarda Söylemezsem Olmaz muhabiri Ahmet Ağdağ'a verdiği röportajla gündeme oturdu. Şimdilerde, bir dönem tam zamanlı Aleyna Tilki'yle çalışan kıymetlisi Emrah Karaduman'la işbirliği yapan İrem Derici'ye Aleyna Tilki'nin durumdan rahatsız olup olmayacağı soruldu. Her zamanki gibi modunda olan İrem Derici'den bomba bir cevap geldi! Buyurun, ne demiş kraliçe beraber görelim!
10. 2023'te aşk dedikodusuyla magazini büyük çalkalayan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve güzel oyuncu Devrim Özkan, doludizgin aşklarında yol ayrımına düşmüş, kısa bir süre içerisinde ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci şansı vermeye, kelimenin tam anlamıyla da ikinci baharını yaşamaya başlayan ikiliden kötü haber geldi. Önce birlikte tüm fotoğraflarını kaldıran sevgililer, sonra da birbirlerini takipten çıktı. Henüz ikisi de bu aşkın bitip bitmediğine dair bir yorumda bulunmadılar fakat ayrılığa dair tüm emareler elimizde mevcut! Ne olacak göreceğiz, buyurun önce detaylara beraber bakalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın