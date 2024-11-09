Seçtiğin Yemeklere Göre Nasıl Bir Evlilik Yapacaksın?
Seçtiğin Yemeklere Göre Nasıl Bir Evlilik Yapacaksın?
Nasıl bir evlilik yapacağını merak ediyor musun? Aşk evliliği mi olacak seninki, yoksa mantıklı bir birliktelik mi? Her insanın evlilikten beklentisi farklıdır; kimisi tutkulu bir aşkın peşinden sürüklenir, kimisi ise sağlam bir dostluk ve güven üzerine kurar hayatını. Seçtiğin yemekler, aslında senin duygusal ve mantıklı taraflarının ne kadar dengede olduğunu gösteriyor olabilir. Bir yanda tutkuyla seçtiğin, kalp gözüyle baktığın tercihler, diğer yanda ise mantıklı, sağduyulu seçimler seni yansıtıyor olabilir. Peki, seni hangi yöne daha fazla çekiyor?
Hadi teste!
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Seçtiğin yemeklere göre sen aşk evliliği yapacaksın!
Seçtiğin yemeklere göre sen mantık evliliği yapacaksın!
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