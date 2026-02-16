Seçtiğin Şarkıya Göre Ruh Yaşın Kaç?
Biyolojik yaşını bilmeyebiliriz ama ruh yaşını şıp diye söyleyebiliriz! Tabii şarkı seçimine göre olacak bu. Kendini kaç yaşında hissettiğin şu an önemli değil, önemli olan bizim seni kaç yaşında gördüğümüz.
Senin ruh yaşın aslında kaç?
Ruh yaşını öğrenmek için bir şarkı seç!
Senin ruh yaşın 25!
Ruh yaşın 35!
Ruh yaşın 40!
Ruh yaşın 58!
Ruh yaşın 14!
