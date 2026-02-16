onedio
Seçtiğin Şarkıya Göre Ruh Yaşın Kaç?

etiket Seçtiğin Şarkıya Göre Ruh Yaşın Kaç?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.02.2026 - 22:01

Biyolojik yaşını bilmeyebiliriz ama ruh yaşını şıp diye söyleyebiliriz! Tabii şarkı seçimine göre olacak bu. Kendini kaç yaşında hissettiğin şu an önemli değil, önemli olan bizim seni kaç yaşında gördüğümüz.

Senin ruh yaşın aslında kaç?

Ruh yaşını öğrenmek için bir şarkı seç!

Senin ruh yaşın 25!

Ruh yaşın 35!

Ruh yaşın 40!

Ruh yaşın 58!

Ruh yaşın 14!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
