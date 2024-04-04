Seçtiğin Klibe Göre Giyim Tarzını Tahmin Ediyoruz!
Seçtiğin Klibe Göre Giyim Tarzını Tahmin Ediyoruz!
Müziğin sesini sonuna kadar açıp dans etme zamanı! Peki bunu hangi klipte ve üzerinizde ne varken yapacaksınız? Defalarca izlediğin, sözlerine eşlik ettiğin, ağladığın ya da dans ettiğin klip şıklığının da göstergesidir. Tarzını yansıtan o klibi seç, giyim tarzını tahmin edelim.
İşte, başlıyoruz...
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İzlemeye doyamadığın, her kelimesini ezbere bildiğin o klip hangisi? Seç bakalım...
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Kore Giyim Tarzı
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Oversize Giyim Tarzı
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Minimalist Giyim Tarzı
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Maskülen Giyim Tarzı
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Feminen Giyim Tarzı
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Parizyen Giyim Tarzı
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Smart Casual Giyim Tarzı
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Retro Giyim Tarzı
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Avangart Giyim Tarzı
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Grunge Giyim Tarzı
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Barok Giyim Tarzı
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Hipster Giyim Tarzı
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