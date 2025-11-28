Sayın Serdal Adalı'ya İkinci Açık Mektup: Müteahhitlik mi, Futbol Endüstrisi mi?
Bir önceki mektubumda, Sayın Adalı döneminde yapılan yanlış transfer politikalarını eleştirmiş ve çeşitli önerilerde bulunmuştum. Bu mektupla da tekrar vurgulamak isterim; ben istikrardan yanayım. Başkan değişsin, yeni bir başkan gelsin gibi bir amacım kesinlikle yok. Amacım mevcut başkana yapıcı eleştirilerde bulunmaktır.
Bu mektubumda Sayın Adalı’nın kulüp yönetme felsefesindeki yanlışlıkları ve yapılması gerekenleri tartışmaya açmak istiyorum:
Başkan Adalı'nın Yönetim Yaklaşımı
Transferde Gelir/Gider Dengesi
Aşağıdaki tablo, son 10 yılda Avrupa’nın bazı kulüplerinin futbolcu satışından elde ettiği gelirleri ve giderler düştükten sonra kalan net gelirlerini göstermektedir. Tablodan, altyapıya önem veren kulüplerin gelir/gider dengesini daha iyi kurduğu anlaşılmaktadır. Altyapıdan futbolcu yetiştirmeyen kulüpler bütçe açığı verirken, tam tersini yapanların bütçe fazlası verdiği görülmektedir.
Diğer Gelir Kalemleri
Futbolun bir diğer önemli gelir kaynağı ise maç günü stadyum gelirleri ile merchandising ve sponsorluk gelirleridir. Aşağıdaki tablo, 2022/23 sezonunda bazı kulüplerin bu kalemlerden elde ettiği gelirleri göstermektedir:
UEFA Organizasyonu Gelirleri
Sayın Adalı,
2025/26 yılı bütçesinde UEFA kupası katılım gelirleri yaklaşık 62 milyon TL (12.7 milyon Euro) olarak tahmin edilmiştir. Bu tahmin göstermektedir ki 2026 yılında Şampiyonlar Ligi hedefiniz yoktur. Zira Şampiyonlar Ligi’ne ayak bastı parası 18.6 milyon Euro’dur. O hâlde bu kadar büyük transfer harcamalarını neden yaptınız?
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde bu rakama ancak şampiyonluk hâlinde ulaşabilirsiniz. Bu kadro ile Avrupa ya da Konferans Ligi şampiyonu olabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Kadro planlamasında yaptığınız yanlışı bütçede de sürdürmüşsünüz. Maalesef bütçeyi hazırlayan ekip arkadaşlarınızın yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığını düşünüyorum.
Aşağıdaki tablo, üç Avrupa Ligi’nin sabit ödül yapılarını (milyon Euro cinsinden) karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Veriler, UEFA’nın resmi dağılımına ve son sezon sonuçlarına göre derlenmiştir.
Toplam fonlar:
Şampiyonlar Ligi: 2.458 milyar €
Avrupa Ligi: 565 milyon €
Konferans Ligi: 300.1 milyon €
Çıkarımlar ve Dersler
