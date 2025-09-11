Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20'nin Üzerinde Yenilikçi Teknolojiyi Tanıttı
Elektrikli ev aletleri sektörünün lider kuruluşu Saruhan Holding, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Zuchex Fuarı’nda, Fakir Hausgeräte, Range, IYO, Delonghi, Braun Household, Kaave Roastery'nin inovasyon ve tasarım ödüllü teknolojileri büyük ilgi gördü.
Ev konforu kategorisindeki en yeni ürünlerini Zuchex Fuarı’nda tanıtan Fakir Hausgeräte, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Zuchex 2025’te tanıtılan ürünler arasında yer alan Robert RS 850 3 in 1 Robot Süpürge, 8000 Pa güçlü emiş gücüyle dikkat çekti.
Fuarda mutfak kategorisinde öne çıkan ürünlerden biri de PrimeChef Çok Amaçlı Pişirici oldu.
Kişisel bakım alanında Zuchex 2025’te tanıtılan ürünlerden biri de Airtouch Düzleştirici oldu.
Evcil hayvan sahiplerine yönelik geliştirilen PetPard Ürün Ailesi, bakım sürecini kolaylaştıran farklı çözümleriyle fuarda yerini aldı.
De’Longhi, Zuchex 2025 Fuarı’nda ödüllü ürünleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.
Braun, mutfaklarda ve evlerde konforu artıran en yeni teknolojilerini tanıttı.
iYO, kişisel bakım ve sağlıklı yaşam alanındaki en yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.
Range, en yeni temizlik teknolojilerini tüketicilerle buluşturdu.
Kaave, ziyaretçilere her fincanda standart nitelik, aroma ve kalite sunarak fuarda kahveyi özel bir yolculuğa dönüştürdü.
