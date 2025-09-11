Saruhan Holding, Zuchex Fuar’ında 20'nin Üzerinde Yenilikçi Teknolojiyi Tanıttı

Fuarda öne çıkan WD 9 Pure Clean 3 in 1 Islak & Kuru Dikey Şarjlı Süpürge, güçlü emiş gücüyle tüm leke ve kirleri aynı anda silip süpürmesi, ıslak, kuru ve el tipi olarak üç farklı kullanım sunması ve fırçasını otomatik temizleyip kurutma özelliğiyle temizlikte yeni bir standart oluşturdu.

Neovac modeli çift bataryası, otomatik toz boşaltma sistemi, yüksek motor gücü ve yeşil LED ışıklı başlığıyla dikkat çekerken; Inovac modeli de güçlü emiş performansı, otomatik toz boşaltma özelliği ve ekstra mini turbo başlığıyla kusursuz temizlik deneyimi sundu. Her iki ürün de istasyonlarında şarj olabilme özelliğiyle pratik kullanım sağlıyor.

Ziyaretçilerin dikkatini çeken yeniliklerden biri de Smart Feel Split Klima serisi oldu. 9000, 12000, 18000 ve 24000 BTU kapasite seçenekleriyle sunulan bu seri, A++ enerji sınıfı sayesinde yüksek performansı minimum enerji tüketimiyle birleştirerek ziyaretçilerden tam not aldı. Konforu her mevsim garanti eden ısıtma & soğutma fonksiyonu, Auto Swing özelliğiyle birleşerek havayı otomatik olarak yönlendiriyor ve bulunduğunuz alanda homojen bir iklim oluşturuyor. Coanda Plus hava akışı teknolojisi ise havayı tavana yönlendirerek serinliği doğal ve dengeli bir şekilde mekâna yayıyor. TVL 150 S 3 in 1 Isıtma, Soğutma ve Hava Temizleyici, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle güçlü performansını sergiledi.

Buharlı temizleyici kategorisinin en yeni ürünü olan Force Steam Buharlı Temizleyici, 4.5 bar buhar basıncı, sürekli buhar çıkışı ve özel buhar aparatlarıyla farklı yüzeylerde derinlemesine temizlik ve hijyen sağladı. Fuarda ayrıca tanıtılan, Max Steam Buharlı Temizleyici, 5 barlık güçlü buhar performansı ile özellikle inatçı lekelerde üstün sonuçlar sundu. 1.6 litrelik geniş kapasiteli buhar kazanı sayesinde uzun süreli ve kesintisiz temizlik deneyimi sağlarken, özel tasarlanmış buhar kilidi sıcak buharın yol açabileceği yanma riskini önleyerek güvenli kullanım sundu.