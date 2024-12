Şansa Yatırım Yaparak Zengin Olan Timothy Dexter’ın Akıl Almaz Hikayesi

1806’da hayatını kaybeden Timothy Dexter arkada bir de tuhaf bir kitap bıraktı: 'A Pickle for the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress'. Bu kitabın içinde hiçbir noktalama işareti yoktu. Okurlarından gelen eleştiriler üzerine ikinci baskısında kitabın sonuna noktalama işaretleriyle dolu bir sayfa ekleyerek okuyucularına 'istediğiniz gibi yerleştirin' diye yazdı.