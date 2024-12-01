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Yaşam
Şansa Yatırım Yaparak Zengin Olan Timothy Dexter’ın Akıl Almaz Hikayesi

Şansa Yatırım Yaparak Zengin Olan Timothy Dexter’ın Akıl Almaz Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 15:41

Eğitim almamış, sıradan bir derici çırağıydı ama Timothy Dexter, bir şekilde dünyanın en şanslı adamı haline geldi. Yanlış yatırımlar, tuhaf fikirler ve akıl almaz stratejilerle servetini katladı, öyle ki şansı onu adeta izledi. 18. yüzyılın en ünlü 'şanslı' işadamlarından biri olarak tarih kitaplarına geçti. Dexter’ın inanılmaz başarı hikayesinin ardında sadece şans mı vardı, yoksa akılcı bir strateji mi yatıyordu? Her iki sorunun cevabını da bizzat kendisi verdi!

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Dericilikten Milyonerlere: Timothy Dexter’ın Olağanüstü Yükselişi

Dericilikten Milyonerlere: Timothy Dexter’ın Olağanüstü Yükselişi

1747’de Massachusetts’te doğan Timothy Dexter çok da parlak olmayan bir geçmişe sahipti. Eğitimsiz, fakir bir derici çırağı olarak hayatına başlamıştı. Ancak içindeki hırs ve yüksek hedefler onu sıradışı bir yola soktu. 22 yaşında zengin bir dul olan Elizabeth Frothingham ile evlenerek hayatını değiştirdi. Evet, zengin bir kadına takılıp hayatını yönlendirmesi de sıradışıydı ama asıl ilginç olan Timothy’nin yatırıma olan tuhaf bakış açısıydı.

Kontinental Para ile Şans Eseri Zengin Olmak

Kontinental Para ile Şans Eseri Zengin Olmak

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrası Amerika çöküşte olan bir para birimiyle karşı karşıya kaldı: Kontinental para. Zamanında değeri neredeyse sıfır olan bu para pek çok insanın alay konusu oluyordu. Ama Timothy Dexter tam tersi bir strateji izledi: Kontinental para almayı ve biriktirmeyi. Kimse o dönemde bu paranın değer kazanacağını tahmin etmezken Dexter bu riski aldı ve savaştan sonra hükümetin yapacağı değişikliklerle birkaç yıl içinde bu 'değersiz' para ona milyonlarca dolar kazandırdı.

Yatırımın Tuhaf Ama Kazançlı Yolları

Yatırımın Tuhaf Ama Kazançlı Yolları

Timothy Dexter’ın şanslı yatırımlarının sayısı gerçekten az değil. Mesela Batı Hint Adaları’na gönderdiği yatak ısıtıcıları! Hiçbir akıl sahibi tropikal bir bölgeye yatak ısıtıcısı göndermeyi düşünmezdi ama Dexter bunu yaptı. Gemi kaptanı ise ısıtıcıları yanlış anlayıp pekmez kepçesi olarak sattı ve bu ürünler büyük bir talep gördü. Şans Dexter’ı yalnızca yönlendirmekle kalmadı adeta ona kılavuzluk etti.

Ayrıca hiç kimse Newcastle’a kömür göndermeyi akıl edemezdi çünkü burası zaten kömürle ünlüydü ve oraya kömür satmak deyimi 'boşa emek harcamak' anlamına geliyordu. Ama Timothy tüm bu olasılıkları göz ardı ederek Newcastle’a kömür gönderdi ve şansına gemisi tam o sırada maden işçileri grevdeyken oraya vardı. Sonuçta kömürünü sattı ve bu yatırım ona büyük kazanç sağladı.

Uzak Doğu’dan Sibirya’ya: Kediler ve Yün Bere Yatırımları

Uzak Doğu’dan Sibirya’ya: Kediler ve Yün Bere Yatırımları

Yatırım fikirleri bununla da sınırlı değildi. Timothy yün bere ve eldiven gibi ürünleri tropikal iklimlere yollayarak çevresindekilerin alay konusu oldu. Fakat işler tersine döndü ve ürünler Sibirya’ya giden bir yük gemisiyle büyük karlar bırakacak şekilde satıldı. Bu kadar büyük bir şansa sahip olmanın başka bir örneği gerçekten yok!

En ilginç yatırımlarından biri ise Karayipler'e yolladığı sokak kedileriydi. Sıçan istilasından mustarip olan bölge kedileri büyük bir sevinçle karşıladı ve kediler kısa sürede büyük bir iş fırsatına dönüştü.

Bir Milyonerin Tuhaf Sosyal Hayatı

Bir Milyonerin Tuhaf Sosyal Hayatı

Timothy Dexter’ın başarısının yalnızca iş dünyasında değil sosyal yaşamında da bir yansıması vardı. Evinde büyük bir malikaneye sahipti ancak alkole olan düşkünlüğü ve tuhaf davranışları karısıyla olan ilişkisini zora sokuyordu. Bir gün ölürse cenaze töreninin nasıl olacağını merak etti ve kendi cenaze törenini bizzat organize etti. Törende üç bin kişi vardı ancak Dexter karısının yeterince yas tutmadığını fark edince cenazede yerinden fırlayıp ona fırça atmaya başladı.

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Efsaneleşen Otobiyografi

Efsaneleşen Otobiyografi

1806’da hayatını kaybeden Timothy Dexter arkada bir de tuhaf bir kitap bıraktı: 'A Pickle for the Knowing Ones or Plain Truth in a Homespun Dress'. Bu kitabın içinde hiçbir noktalama işareti yoktu. Okurlarından gelen eleştiriler üzerine ikinci baskısında kitabın sonuna noktalama işaretleriyle dolu bir sayfa ekleyerek okuyucularına 'istediğiniz gibi yerleştirin' diye yazdı.

Sonuç: Bir Şans Efsanesi

Sonuç: Bir Şans Efsanesi

Timothy Dexter sadece sıradışı iş fikirleriyle değil aynı zamanda her zaman yanına kar kalan şansı ile tarihe adını yazdırdı. Yatırımlarında sürekli olarak başarıya ulaşması ve tuhaf iş stratejilerinin birer “şans eseri”ne dönüşmesi onun adıyla özdeşleşmiş bir efsaneye dönüştü. Belki de doğru zamanlama ve biraz da çılgınlık bazen her şeyin önündedir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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