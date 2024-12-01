Şansa Yatırım Yaparak Zengin Olan Timothy Dexter’ın Akıl Almaz Hikayesi

Timothy Dexter’ın şanslı yatırımlarının sayısı gerçekten az değil. Mesela Batı Hint Adaları’na gönderdiği yatak ısıtıcıları! Hiçbir akıl sahibi tropikal bir bölgeye yatak ısıtıcısı göndermeyi düşünmezdi ama Dexter bunu yaptı. Gemi kaptanı ise ısıtıcıları yanlış anlayıp pekmez kepçesi olarak sattı ve bu ürünler büyük bir talep gördü. Şans Dexter’ı yalnızca yönlendirmekle kalmadı adeta ona kılavuzluk etti.

Ayrıca hiç kimse Newcastle’a kömür göndermeyi akıl edemezdi çünkü burası zaten kömürle ünlüydü ve oraya kömür satmak deyimi 'boşa emek harcamak' anlamına geliyordu. Ama Timothy tüm bu olasılıkları göz ardı ederek Newcastle’a kömür gönderdi ve şansına gemisi tam o sırada maden işçileri grevdeyken oraya vardı. Sonuçta kömürünü sattı ve bu yatırım ona büyük kazanç sağladı.