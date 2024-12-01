Şansa Yatırım Yaparak Zengin Olan Timothy Dexter’ın Akıl Almaz Hikayesi
Şansa Yatırım Yaparak Zengin Olan Timothy Dexter’ın Akıl Almaz Hikayesi
Eğitim almamış, sıradan bir derici çırağıydı ama Timothy Dexter, bir şekilde dünyanın en şanslı adamı haline geldi. Yanlış yatırımlar, tuhaf fikirler ve akıl almaz stratejilerle servetini katladı, öyle ki şansı onu adeta izledi. 18. yüzyılın en ünlü 'şanslı' işadamlarından biri olarak tarih kitaplarına geçti. Dexter’ın inanılmaz başarı hikayesinin ardında sadece şans mı vardı, yoksa akılcı bir strateji mi yatıyordu? Her iki sorunun cevabını da bizzat kendisi verdi!
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Sonuç: Bir Şans Efsanesi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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