Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dünyanın dört bir yanından kentlerin önceki ve sonraki hallerini sizin için bir araya getirdik. Günümüzün 'rüya kentleri' bu unvana sahip olabilmek için epey emek vermiş gözüküyor. Ancak bazı kentler var ki yüzyıl önceki doğallığını ve görünümünü hâlâ koruyor. İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.

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