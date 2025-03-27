Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Dünyanın dört bir yanından kentlerin önceki ve sonraki hallerini sizin için bir araya getirdik. Günümüzün 'rüya kentleri' bu unvana sahip olabilmek için epey emek vermiş gözüküyor. Ancak bazı kentler var ki yüzyıl önceki doğallığını ve görünümünü hâlâ koruyor. İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.
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1. Brandenburg-Berlin / Almanya
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2. Kale Caddesi (Castle Street) - Liverpool / Birleşik Krallık
3. Sur / Lübnan
4. Manhattan Köprüsü- New York / ABD
5. Pegasus Köprüsü-Benouville/ Fransa
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6. Pyrmont Köprüsü-Sidney / Avusralya
7. Arthur Caddesi-New York/ABD
8. Cleveland-Ohio / ABD
9. Sidney / Avustralya
10. Antik Yunan Stadyumu
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11. Sandringham Bahçeleri / Birleşik Krallık
12. Salisbury Rıhtımı / Liverpool-Birleşik Krallık
13. Penn İstasyonu - New York / ABD
14. Paddington Metro İstasyonu-Londra
15. Almanya
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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