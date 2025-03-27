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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 16:01

Dünyanın dört bir yanından kentlerin önceki ve sonraki hallerini sizin için bir araya getirdik. Günümüzün 'rüya kentleri' bu unvana sahip olabilmek için epey emek vermiş gözüküyor. Ancak bazı kentler var ki yüzyıl önceki doğallığını ve görünümünü hâlâ koruyor. İşte geçmişten günümüze kadar çok değişmiş kentler.

Kaynak

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1. Brandenburg-Berlin / Almanya

1. Brandenburg-Berlin / Almanya

2. Kale Caddesi (Castle Street) - Liverpool / Birleşik Krallık

2. Kale Caddesi (Castle Street) - Liverpool / Birleşik Krallık

3. Sur / Lübnan

3. Sur / Lübnan

4. Manhattan Köprüsü- New York / ABD

4. Manhattan Köprüsü- New York / ABD

5. Pegasus Köprüsü-Benouville/ Fransa

5. Pegasus Köprüsü-Benouville/ Fransa
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6. Pyrmont Köprüsü-Sidney / Avusralya

6. Pyrmont Köprüsü-Sidney / Avusralya

7. Arthur Caddesi-New York/ABD

7. Arthur Caddesi-New York/ABD

8. Cleveland-Ohio / ABD

8. Cleveland-Ohio / ABD

9. Sidney / Avustralya

9. Sidney / Avustralya

10. Antik Yunan Stadyumu

10. Antik Yunan Stadyumu

Kazı Öncesi ve Sonrası

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11. Sandringham Bahçeleri / Birleşik Krallık

11. Sandringham Bahçeleri / Birleşik Krallık

Sandringham Bahçeleri 1955'ten 2016'ya dair geçirdiği değişim.

12. Salisbury Rıhtımı / Liverpool-Birleşik Krallık

12. Salisbury Rıhtımı / Liverpool-Birleşik Krallık

13. Penn İstasyonu - New York / ABD

13. Penn İstasyonu - New York / ABD

14. Paddington Metro İstasyonu-Londra

14. Paddington Metro İstasyonu-Londra

Dünyanın en eski metro istasyonu olarak bilinen Paddington Metro İstasyonu’nun 1863 yılındaki görünümü ve günümüz görünümü.

15. Almanya

15. Almanya

İlk fotoğraf 1945 yılında çekildi. Bu fotoğraf Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı sonuçlarından nasıl etkilendiğini yansıtıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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