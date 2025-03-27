RTÜK'ün Muhalif Kanallara Verdiği Tarihi Cezalara Gelen Tepkiler
RTÜK'ün Muhalif Kanallara Verdiği Tarihi Cezalara Gelen Tepkiler
RTÜK, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına verilen tepkileri yayınlayan TV kanallarına yaptırım uygulanacağı konusunda uyarı göndermişti. Gösterilerin yayınlanması ve boykot çağrılarının ardından Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verildi. Aynı zamanda Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı ve FLU TV'den lisans ücreti istendi. Karar gündeme bomba gibi düştü ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Bazı paylaşımlar şöyle;
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İYİ Parti Genel Başkanı'nın açıklaması...
TELE 1'den Merdan Yanardağ'ın tepkisi
Mansur Yavaş da sert çıktı.
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Serap Belovacıklı'nın paylaşımı
Alican Uludağ'ın paylaşımı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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