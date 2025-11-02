Sana Yardımcı Olacağız! İlişkide Partnerinle Maddi Konuları Nasıl Konuşmalısın?

Paranın anlamı herkes için farklı. Bu yüzden önce parayla kendi ilişkini fark etmelisin. Yani sen cimri biri misin yoksa savurgan mı? Parayı ne amaçla ve nasıl kullandığını anlamak aslında partnerinle yapacağın konuşmanın içeriğini etkiliyor.

Kendi finansal durumunu bilmek önemli!

Kendi maddi durumunu bilmek, konuşmanın içeriği için önemli. Maddi olarak alışkanlıklarınla yüzleşmek, partnerinle konuşmanı kolaylaştıracaktır.