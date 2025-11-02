onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sana Yardımcı Olacağız! İlişkide Partnerinle Maddi Konuları Nasıl Konuşmalısın?

etiket Sana Yardımcı Olacağız! İlişkide Partnerinle Maddi Konuları Nasıl Konuşmalısın?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
02.11.2025 - 23:01

Para konusunu konuşmak her ilişki için zor. Ama partnerle bu konuşmaları konuşmak çok daha zor. Tabii maddi konuşmaları konuşmak çok çekici gelmiyor, yine de ilişkide konuşulması gereken konulardan. Bu konular konuşulmadığında ileride kırgınlık yaşanabiliyor. Peki partnerinle bu konuları nasıl konuşmalısın, birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Parayla ilgili ne düşündüğünü önce bir fark et!

Paranın anlamı herkes için farklı. Bu yüzden önce parayla kendi ilişkini fark etmelisin. Yani sen cimri biri misin yoksa savurgan mı? Parayı ne amaçla ve nasıl kullandığını anlamak aslında partnerinle yapacağın konuşmanın içeriğini etkiliyor.

Kendi finansal durumunu bilmek önemli!

Kendi maddi durumunu bilmek, konuşmanın içeriği için önemli. Maddi olarak alışkanlıklarınla yüzleşmek, partnerinle konuşmanı kolaylaştıracaktır.

İlişkide açık olmakta fayda var.

İlişki ciddileştikçe maddi konularda açık olmak gerekiyor. Yani hem sen hem partnerin ne kadar kazandığınızı, nereye harcadığınızı ve borcunuzun olup olmadığını açıkça dile getirmelisiniz.

Somut şekilde konuşmak ilişkiniz için önemli.

Para ile ilgili konuşmaları somut şekilde yapmak gerekiyor. Aylık giderin ya da yatırımınlarının ne olduğunu somut ve açık şekilde partnerinle paylaşmalısın. Aynı şekilde o da seninle açık şekilde bunları konuşabilmeli.

Zaman ve yeri doğru seçmek gerekiyor.

Maddi meseleleri konuşmak için zamanın ve ortamın doğru olması gerekiyor. Yani kavga ederken para ile ilgili meseleleri konuşmak doğru olmaz. Eğer maddi konuları partnerinle konuşacaksan doğru yeri ve zamanı seçmelisin.

Olabildiğince sakin bir zaman tercih edilmeli.

Bu tarz istenmeyen konuşmalar yapılırken her iki tarafın da sakin olduğu bir zaman tercih edilmeli. Hatta konuşmayı planlamak için partnerine onunla konuşmak istediğini açıkça söyleyebilirsin. Tabii ki suçlayıcı bir dil asla kullanılmamalı.

İlişkinizdeki eşitliği bozmamalısın!

Her iki tarafın geliri ya da borcu aynı olmayabilir. Ama bu bir sorun olmamalı. Bu farkları öne sürerek konuşmayı tartışmaya çevirmemek gerekiyor. Suçlayıcı bir dil kullanmadan masrafları nasıl daha adil paylaşabileceğinizi partnerine sorabilirsin.

Ortak harcamaları planlamak da önemli.

Beraber gittiğiniz tatiller ya da tuttuğunuz ev için yapılan harcamaları planlamanız gerekiyor. Bu harcamalar birlikte olduğu için ödemesini de birlikte planlamalısınız. Eğer bunları konuşmazsanız birikerek ilişkinizde stresli bir duruma dönüşebilir. 

Harcama alışkanlıklarına saygı duyulmalı!

Herkesin harcama alışkanlığı farklı olabilir. Yani senin için kahveye 100 lira vermek normalken partnerin için olmayabilir. Böyle durumları sorun olarak değil, farklılık olarak görmelisin. Bunlara saygı duyarak ortak bir zeminde buluşmaya çalışmalısınız.

Sorunlar ertelenmemeli!

İlişkinde paranın sorun olduğunu düşünüyorsan bunu ertelememelisin. Hissettiklerinin üstünü örtmek yerine partnerinle konuşmayı seçmelisin. Yaşanılan maddi zorluğu birlikte aşmak için sorunları açıkça konuşmak gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın