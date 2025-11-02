Sana Yardımcı Olacağız! İlişkide Partnerinle Maddi Konuları Nasıl Konuşmalısın?
Para konusunu konuşmak her ilişki için zor. Ama partnerle bu konuşmaları konuşmak çok daha zor. Tabii maddi konuşmaları konuşmak çok çekici gelmiyor, yine de ilişkide konuşulması gereken konulardan. Bu konular konuşulmadığında ileride kırgınlık yaşanabiliyor. Peki partnerinle bu konuları nasıl konuşmalısın, birlikte bakalım...
Parayla ilgili ne düşündüğünü önce bir fark et!
İlişkide açık olmakta fayda var.
Zaman ve yeri doğru seçmek gerekiyor.
Ortak harcamaları planlamak da önemli.
Sorunlar ertelenmemeli!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
