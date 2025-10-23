onedio
Sana Terapi Gibi Gelecek Ev İşi Hangisi?

Nida Ataman
23.10.2025 - 10:36

Ev işleri bazen yorucu görünse de aslında içlerinde gizli bir terapi etkisi taşıyor. Kimimiz bulaşık köpükleri arasında huzur buluyor, kimimiz düzenli bir dolap görünce rahatlıyor, kimimizse süpürge sesini meditasyon müziği gibi dinliyor. Peki senin ruhuna en iyi gelen ev işi hangisi?

1. Başlayalım bakalım! Evde keyif yapacaksın bunlardan hangisini seçersin?

2. Kendini puanla bakalım! Ne kadar düzenlisin?

3. İşten geldin ve çok yorgunsun… Önce bu işlerden hangisini ertelersin?

4. Seç bakalım. Bu mekanlardan hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?

5. Peki ev işlerinde sabırlı mısın?

6. En son ne zaman temizlik yaptın?

7. Evinin hangi özelliği seni rahatlatır?

8. İşte son soru! Senin evinin karakteri bunlardan hangisine daha yakın?

Senin terapin dağınıklığı toparlamak!

Ev işleriyle çok haşır neşir olmayı sevmiyorsun kabul edelim. Ama işin güzel yanı ortalığı kabaca toparladığında içten içe huzur buluyorsun. Masanın üstündeki fazlalıkları kaldırmak, yastıkları düzeltmek ya da ufak dağınıklıkları toparlamak sana düşündüğünden daha iyi geliyor. Senin için detaylı temizlik fazla zahmetli olabilir ama küçük dokunuşlarla evin düzenini görmek sana “oh be” dedirtiyor. Yani terapiyi büyük işlerde değil, pratik toparlamalarda buluyorsun.

Çamaşır işleri senin için korkulu bir rüya değil!

Sen temizlik konusunda orta karar birisin ama çamaşır senin için ayrı bir yerde. Makineden çıkan mis gibi kokuyu almak, kıyafetleri katlamak ve yerleştirmek sana huzur veriyor. Çamaşır işi senin için hem pratik hem de tatmin edici bir iş yorucu değil ama sonucu gözle görülür bir rahatlama sağlıyor. O yüzden en çok bu iş sana terapi gibi geliyor. Çamaşırla uğraşmak ruhunu sakinleştiriyor.

Süpürüp silmek senden sorulur!

Sen ev işini bir kaos olarak değil stres atma fırsatı olarak görüyorsun. Süpürge sesi, mopun kayışı sana bir ritim gibi geliyor. Yorulsan bile sonunda pırıl pırıl zemin görmek seni motive ediyor. Senin için bu iş hem hareket etme şansı hem de zihinsel bir boşalma yolu. Adeta evini süpürürken stresini de silip süpürüyorsun. Yani senin için terapi, hareketin içinde gizli!

Sen düzenlemenin ta kendisisin!

Sen evinde ferahlık, ışık ve düzen arayan taraftasın. Detaylara özen gösteriyorsun ve işin sonunda ortaya çıkan huzurlu atmosfer seni mutlu ediyor. Özellikle mutfakta vakit geçirmek, tezgahı temizlemek, masayı düzenlemek ya da küçük hazırlıklarla ortamı ferahlatmak sana terapi gibi geliyor. Senin için mutfak sadece yemek yapılan bir yer değil, aynı zamanda evin kalbi. Yani senin terapin düzeni oluşturup orada keyif yaratmak!

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
