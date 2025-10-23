Sana Terapi Gibi Gelecek Ev İşi Hangisi?

Sen temizlik konusunda orta karar birisin ama çamaşır senin için ayrı bir yerde. Makineden çıkan mis gibi kokuyu almak, kıyafetleri katlamak ve yerleştirmek sana huzur veriyor. Çamaşır işi senin için hem pratik hem de tatmin edici bir iş yorucu değil ama sonucu gözle görülür bir rahatlama sağlıyor. O yüzden en çok bu iş sana terapi gibi geliyor. Çamaşırla uğraşmak ruhunu sakinleştiriyor.