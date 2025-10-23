Sana Terapi Gibi Gelecek Ev İşi Hangisi?
Ev işleri bazen yorucu görünse de aslında içlerinde gizli bir terapi etkisi taşıyor. Kimimiz bulaşık köpükleri arasında huzur buluyor, kimimiz düzenli bir dolap görünce rahatlıyor, kimimizse süpürge sesini meditasyon müziği gibi dinliyor. Peki senin ruhuna en iyi gelen ev işi hangisi?
1. Başlayalım bakalım! Evde keyif yapacaksın bunlardan hangisini seçersin?
2. Kendini puanla bakalım! Ne kadar düzenlisin?
3. İşten geldin ve çok yorgunsun… Önce bu işlerden hangisini ertelersin?
4. Seç bakalım. Bu mekanlardan hangisi sana daha huzurlu hissettiriyor?
5. Peki ev işlerinde sabırlı mısın?
6. En son ne zaman temizlik yaptın?
7. Evinin hangi özelliği seni rahatlatır?
8. İşte son soru! Senin evinin karakteri bunlardan hangisine daha yakın?
Senin terapin dağınıklığı toparlamak!
Çamaşır işleri senin için korkulu bir rüya değil!
Süpürüp silmek senden sorulur!
Sen düzenlemenin ta kendisisin!
