Sana Göre İdeal İlk Buluşmayı Söylüyoruz!
İlk buluşmada herkesin karşındaki kişiden beklediği farklıdır. Kimisi için kalp atışlarını hızlandıran heyecan, kimisi için de yeni bir macera demektir. Peki ya senin tarzın ne? Bu testi çöz ve kendi tarzına en uygun ilk buluşmayı hemen öğren. ❤
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. İlk buluşmada senin için en önemli şey nedir?
3. Peki, buluşma gerçekleşti... Daha sonra aklında nasıl kalmalı?
4. Buluştuğunuz ortamda nasıl bir müzik çalmalı?
5. İlk buluşma için nasıl bir kombin yapardın?
6. İlk buluşmada en büyük kabusun ne olurdu?
7. Karşındaki kişi sana komik bir anısını anlattı, senin tepkin ne olurdu?
8. İlk buluşmada bir selfie çekseniz, bu sence nasıl görünmeli?
Kahve keyfi!
Maceralarla dolu bir gün!
Romantik akşam yemeği!
Sürprizlerle dolu bir gün!
