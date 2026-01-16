onedio
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Rakibi Belli Oldu!

UEFA
Ömer Faruk Kino
16.01.2026 - 15:42

UEFA Konferans Ligi’ndeki gururumuz Samsunspor, Avrupa yolculuğuna Balkan rüzgarlarıyla devam ediyor. İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda temsilcimizin play-off turundaki rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu.

Samsunspor'un fırtınası bu sefer avrupa sahnesinde.

Samsunspor’un Avrupa’daki tarihi yürüyüşünde heyecan dorukta! UEFA Konferans Ligi lig aşamasını başarıyla tamamlayan Karadeniz temsilcisinin, son 16 yolundaki kritik engeli Kuzey Makedonya’dan Shkendija oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Samsunspor’un rakibi netleşti. Lig aşamasında topladığı 10 puanla 12. sırada yer alan ve kura çekimine seribaşı olarak katılan 'Kırmızı Şimşekler', son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

Temsilcimiz, seri başı avantajını kullanarak eşleşmenin ilk ayağına deplasmanda çıkacak. 19 Şubat 2026 tarihinde Kuzey Makedonya’da oynanacak ilk maçın ardından, turun kaderini tayin edecek rövanş karşılaşması 26 Şubat 2026 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda, taraftar desteğiyle oynanacak.

Rakip, Kuzey Makedonya’dan Shkendija oldu.

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden olan Shkendija, lig aşamasını 7 puanla 22. sırada tamamlayarak play-off vizesi almıştı. Kendi yerel liginde 36 puanla 3. sırada bulunan Balkan ekibi, Konferans Ligi’ndeki ilk serüveninde şimdiye kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Fizik gücü yüksek bir takım olan Shkendija, play-off’un en dikkat çeken eşleşmelerinden birine imza atmış oldu.

Samsunspor bu turu geçmesi halinde, Avrupa’nın dev isimleriyle karşılaşmaya devam edecek. Temsilcimiz, Shkendija engelini aşarsa 27 Şubat’taki kurada Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk ekiplerinden biriyle eşleşerek 12-19 Mart tarihlerinde son 16 turu mücadelesi verecek.

