Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Rakibi Belli Oldu!

Turnuvanın sürpriz ekiplerinden olan Shkendija, lig aşamasını 7 puanla 22. sırada tamamlayarak play-off vizesi almıştı. Kendi yerel liginde 36 puanla 3. sırada bulunan Balkan ekibi, Konferans Ligi’ndeki ilk serüveninde şimdiye kadar 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Fizik gücü yüksek bir takım olan Shkendija, play-off’un en dikkat çeken eşleşmelerinden birine imza atmış oldu.

Samsunspor bu turu geçmesi halinde, Avrupa’nın dev isimleriyle karşılaşmaya devam edecek. Temsilcimiz, Shkendija engelini aşarsa 27 Şubat’taki kurada Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk ekiplerinden biriyle eşleşerek 12-19 Mart tarihlerinde son 16 turu mücadelesi verecek.