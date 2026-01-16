onedio
Heyecanla Beklenen Avustralya Açık Eşleşmeleri Açıklandı! Sinner ve Alcaraz'ın Yolu Belli Oldu.

etiket Heyecanla Beklenen Avustralya Açık Eşleşmeleri Açıklandı! Sinner ve Alcaraz'ın Yolu Belli Oldu.

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.01.2026 - 09:16

Spor dünyasının gözlerini çevirdiği Avustralya Açık Turnuvası'nda heyecanla beklenen kura çekimi tamamlandı. Kağıtlar açıldı, kuralar çekildi ve Melbourne Park'taki savaş hatları resmen çizildi. Eşleşmelerin belirlenmesiyle birlikte bazı isimlerin önündeki zorlu mücadeleler hazırlandı, kimileri ise nispeten daha kolay bir yolculuğa çıktı. İki yıldız Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz'ın kimle eşleşeceği sorusu da cevabını bulmuş oldu.

İşte Avustralya Açık 2026 yolculuğunda ilk turda bizi bekleyen mücadeleler!

Önce herkesin merak ettiği Sinner-Alcaraz sorusuyla başlayalım.

Önce herkesin merak ettiği Sinner-Alcaraz sorusuyla başlayalım.

Söz konusu herhangi bir Grand Slam olduğunda, tüm dünyanın odağında iki isim var: Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz! 

Tenis tutkunlarının en büyük merakı, bu ikilinin hangi tarafa düşeceğiydi. Aslında tenisteki 'seed' (seribaşı) kuralına göre dünya sıralamasının ilk iki ismi final turuna kadar karşılaşamıyor. Fakat 3 ve 4 numaranın hangi dev isme denk geldiği, turnuvanın gidişatını kökten değiştirebiliyor. Otomatik olarak listenin iki farklı tarafında konumlanan Sinner ve Alcaraz, karşılaşacakları rakiplerin kaderini belirleyecek.

Sinner-Djokovic yarı finali izler miyiz?

Sinner-Djokovic yarı finali izler miyiz?

10 kez Avustralya Açık şampiyonu Novak Djokovic, ileri yaşına rağmen rakiplerini zorlamaya devam ediyor. Kura öncesinde en merak edilen konulardan biri, 4 numaralı seribaşın hangi tarafa düşeceğiydi. Djokovic, kura sonucu Sinner'in grubuna düşerken 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Alcaraz'ın tarafına düştü. Yani büyük olasılıkla Sinner-Djokovic yarı finali izleyecek gibiyiz.

Sinner'in final öncesi önünde kapı gibi Djokovic engeli var.

Sinner'in final öncesi önünde kapı gibi Djokovic engeli var.

Genel kanıya göre Alcaraz, finale kadar astfalt yolda yürüyecekken Sinner, yarı finale kadar epey zorlu mücadeleler verecek gibi duruyor. Çünkü önünde duvar gibi bir Djokovic engelinin yanı sıra; Casper Ruud, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov gibi epey güçlü raketler bulunuyor. Alcaraz'ı ise muhtemelen finale kadar Daniil Medvedev dışında zorlu bir mücadele beklemiyor.

Kadınlar tablosunda ise dağılım daha dengeli.

Kadınlar tablosunda ise dağılım daha dengeli.

Kadınlar dünya sıralamasının ilk iki ismi, Aryna Sabalenka ve Iga Swiatek listenin iki ayrı tarafında yer alırken dağılım nispeten adaletli oldu. İki başarılı raketin yolu, birbirine benzer engebelerle dolu gibi görünüyor. Ancak  Amanda Anisimova, Elena Rybakina ve Jessica Pegula gibi isimlerle aynı kanatta yer alan Swiatek'in yolu, bir tık daha zor görünüyor. Sabalenka'yı ise tenisin 'harika çocuğu', hızlı ve çevik Coco Gauff gibi iddialı bir isim bekliyor.

Gururumuz Zeynep Sönmez'e sert eşleşme geldi.

Gururumuz Zeynep Sönmez'e sert eşleşme geldi.

Elbette kadınlar tenisinde bizi en çok çok milli raketimiz Zeynep Sönmez'in yolculuğu ilgilendiriyor. Kuradan şanssız ayrılan isimlerden olan Zeynep, adeta ateşten gömlek giymiş durumda. Çünkü dünya 11 numarası ve turnuvanın en favori isimlerinden olan Rus raket Ekaterina Alexandrova ile eşleşti. Özellikle sert servisleriyle kortta rakiplerine zorlu anlar yaşatan Alexandrova'nın maç temposu oldukça yüksek. Fakat Zeynep, ilk seti koparmayı başarırsa kortta alacağı destek ve psikolojik motivasyonla üstünlük sağlayabilir.

Gelelim dikkat çeken eşleşmelere!

Gelelim dikkat çeken eşleşmelere!

Devler Ligi'ni bir yana bırakırsak turnuvanın ilk turunda mutlaka izlenmesi gereken eşleşmeler var. İşte onlardan bazıları:

  • Avustralyalıların favorisi Alex de Minaur ve eski Wimbledon finalisti Matteo Berrettini eşleşmesi, ev sahibi tarafı zorlayabilir.

  • İki solak Ben Shelton ve Ugo Humbert eşleşmesi, yüksek temposuyla tenisseverleri heyecanlandırabilir.

  • Turun en tecrübeli ismi Donna Vekiv ve genç yetenek Mirra Andreeva eşleşmesi, kadınlar tarafında erken final tadında bir maç sunabilir.

  • 45 yaşındaki Venus Williams ve yükselen yıldız Olga Danilovic eşleşmesi, sürpriz şekilde sonuçlanabilir.

Şimdiden takvimleri işaretleyin! 🗓️

Şimdiden takvimleri işaretleyin! 🗓️

Avustralya Açık yolunda neyin ne olacağını kimse bilmiyor. Ancak bu yıl, eskisinden farklı olarak ilk tur karşılaşmaları 3 güne yayılıyor. Yani karşılaşmalar bu pazar başlıyor. 

  • 1. Tur: 18-20 Ocak 

  • 2. Tur: 21-22 Ocak

  • 3. Tur: 23-24 Ocak

  • 4. Tur (Son 16): 25-26 Ocak

  • Çeyrek Finaller: 27-28 Ocak

  • Kadınlar Finali: 31 Ocak

  • Erkekler Finali: 1 Şubat

İzleme takvimi oluşturmadan önce Avustralya yerel saatine bakmanızda da fayda var. 😉🍿

Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
