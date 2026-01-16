Heyecanla Beklenen Avustralya Açık Eşleşmeleri Açıklandı! Sinner ve Alcaraz'ın Yolu Belli Oldu.

Söz konusu herhangi bir Grand Slam olduğunda, tüm dünyanın odağında iki isim var: Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz!

Tenis tutkunlarının en büyük merakı, bu ikilinin hangi tarafa düşeceğiydi. Aslında tenisteki 'seed' (seribaşı) kuralına göre dünya sıralamasının ilk iki ismi final turuna kadar karşılaşamıyor. Fakat 3 ve 4 numaranın hangi dev isme denk geldiği, turnuvanın gidişatını kökten değiştirebiliyor. Otomatik olarak listenin iki farklı tarafında konumlanan Sinner ve Alcaraz, karşılaşacakları rakiplerin kaderini belirleyecek.