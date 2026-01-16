Heyecanla Beklenen Avustralya Açık Eşleşmeleri Açıklandı! Sinner ve Alcaraz'ın Yolu Belli Oldu.
Spor dünyasının gözlerini çevirdiği Avustralya Açık Turnuvası'nda heyecanla beklenen kura çekimi tamamlandı. Kağıtlar açıldı, kuralar çekildi ve Melbourne Park'taki savaş hatları resmen çizildi. Eşleşmelerin belirlenmesiyle birlikte bazı isimlerin önündeki zorlu mücadeleler hazırlandı, kimileri ise nispeten daha kolay bir yolculuğa çıktı. İki yıldız Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz'ın kimle eşleşeceği sorusu da cevabını bulmuş oldu.
İşte Avustralya Açık 2026 yolculuğunda ilk turda bizi bekleyen mücadeleler!
Önce herkesin merak ettiği Sinner-Alcaraz sorusuyla başlayalım.
Sinner-Djokovic yarı finali izler miyiz?
Sinner'in final öncesi önünde kapı gibi Djokovic engeli var.
Kadınlar tablosunda ise dağılım daha dengeli.
Gururumuz Zeynep Sönmez'e sert eşleşme geldi.
Gelelim dikkat çeken eşleşmelere!
Şimdiden takvimleri işaretleyin! 🗓️
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
