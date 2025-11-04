Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu e-Nabız'dan Organlarını Bağışladı
Organ bağışı modern tıbbın en önemli hayat kurtarıcı dallarından biri. Dünyada ve ülkemizde organ bağışı sayesinde pek çok kişi hayata tutunuyor veya sağlık sorunlarından kurtuluyor. Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea gibi kritik organların bağışları pek çok kişiyi hayata bağlıyor. Sağlık Bakanlığı da son yıllarda bu konuya dikkatle eğiliyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 bin kişi organ nakli sayesinde kurtuluyor. Ancak organ bekleyen hastalar bu sayıdan oldukça fazla. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bu durum hakkında farkındalık yaratmak için e-nabız sisteminden organlarını bağışladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde organize edilen Organ Bağışı Haftası toplantısında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memişoğlu organ bağışının artık dijital yollarla da yapılabileceğini aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın