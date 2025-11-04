onedio
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu e-Nabız'dan Organlarını Bağışladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2025 - 23:21

Organ bağışı modern tıbbın en önemli hayat kurtarıcı dallarından biri. Dünyada ve ülkemizde organ bağışı sayesinde pek çok kişi hayata tutunuyor veya sağlık sorunlarından kurtuluyor. Kalp, karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kornea gibi kritik organların bağışları pek çok kişiyi hayata bağlıyor. Sağlık Bakanlığı da son yıllarda bu konuya dikkatle eğiliyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 5 bin kişi organ nakli sayesinde kurtuluyor. Ancak organ bekleyen hastalar bu sayıdan oldukça fazla. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise bu durum hakkında farkındalık yaratmak için e-nabız sisteminden organlarını bağışladı.

Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde organize edilen Organ Bağışı Haftası toplantısında konuştu.

Bakan “Bugün ülkemizde dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var, Malatya’da. Orada birçok cerrahımız ve sağlık ekibimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz.

Başka ülkelerden gelen insanlara da veya giderek nakil öğretiyoruz. Yetişmiş, yetkinliğimiz, insan gücümüz ve bilgimizle bunu başarabiliyoruz.

Ama başaramadığımız bir şey var. Kadavradan organ bağışı. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve onu öğretmemiz gerekiyor. Türkiye’de 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün üç ila dört kişi organ beklerken hayatını kaybediyor.” sözleriyle nakil süreci hakkında konuştu.

Memişoğlu organ bağışının artık dijital yollarla da yapılabileceğini aktardı.

“Bugün insanlarımızdan şunu istiyoruz, öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın” çağrısında bulunan bakan kendisi de e-nabız kullanarak donör oldu.

