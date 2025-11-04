Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu e-Nabız'dan Organlarını Bağışladı

Bakan “Bugün ülkemizde dünyanın en iyi karaciğer nakli yapan merkezi enstitüsü var, Malatya’da. Orada birçok cerrahımız ve sağlık ekibimiz var. Ama baktığınızda çoğunu canlı olarak yapıyoruz.

Başka ülkelerden gelen insanlara da veya giderek nakil öğretiyoruz. Yetişmiş, yetkinliğimiz, insan gücümüz ve bilgimizle bunu başarabiliyoruz.

Ama başaramadığımız bir şey var. Kadavradan organ bağışı. Şimdi burada toplumu aydınlatmamız ve onu öğretmemiz gerekiyor. Türkiye’de 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün üç ila dört kişi organ beklerken hayatını kaybediyor.” sözleriyle nakil süreci hakkında konuştu.