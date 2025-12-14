Sadece Tek Albümle Efsaneleşen Gruplar
Bazı gruplar vardır, bir albüm çıkarıp sonra ortadan kaybolurlar ama arkalarında unutulmaz şarkılar bırakırlar. Kimisi dağıldı, kimisi başka projelere geçti, kimisi zamansız kayıplarla aramızdan ayrıldı... Müzik tarihinde “Tek atımlık kurşun” deyiminin en iyi örnekleri oldular. İşte sadece bir albümle efsaneleşen o gruplar: 👇
1. Sex Pistols - Never Mind the Bollocks (1977)
2. Temple of the Dog - Temple of the Dog (1991)
3. Lucy Pearl - Lucy Pearl (2000)
4. Mad Season - Above (1995)
5. The Shaggs - Philosophy of the World (1970)
6. The Postal Service - Give Up (2003)
7. Them Crooked Vultures - Them Crooked Vultures (2009)
8. PaRappa the Rapper - Original Soundtrack (1996)
9. Operation Ivy - Energy (1989)
10. Mother Love Bone - Apple (1990)
