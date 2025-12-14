onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sadece Tek Albümle Efsaneleşen Gruplar

etiket Sadece Tek Albümle Efsaneleşen Gruplar

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.12.2025 - 14:01

Bazı gruplar vardır, bir albüm çıkarıp sonra ortadan kaybolurlar ama arkalarında unutulmaz şarkılar bırakırlar. Kimisi dağıldı, kimisi başka projelere geçti, kimisi zamansız kayıplarla aramızdan ayrıldı... Müzik tarihinde “Tek atımlık kurşun” deyiminin en iyi örnekleri oldular. İşte sadece bir albümle efsaneleşen o gruplar: 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sex Pistols - Never Mind the Bollocks (1977)

2. Temple of the Dog - Temple of the Dog (1991)

3. Lucy Pearl - Lucy Pearl (2000)

4. Mad Season - Above (1995)

5. The Shaggs - Philosophy of the World (1970)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Postal Service - Give Up (2003)

7. Them Crooked Vultures - Them Crooked Vultures (2009)

8. PaRappa the Rapper - Original Soundtrack (1996)

9. Operation Ivy - Energy (1989)

10. Mother Love Bone - Apple (1990)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın