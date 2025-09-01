onedio
Rüyalarına Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.09.2025 - 14:01

Rüyalar, bilinçaltımızın kapılarını aralayan gizemli mesajlar taşır. Uykuda yaşadığımız o anlık görüntüler, aslında derinlerde sakladığımız duygularımızın, arzularımızın ve bazen de özlemlerimizin yansımasıdır. Peki sen rüyalarına göre neyi özlüyorsun?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Rüyanda en sık gördüğün manzara hangisine benziyor?

4. Rüyanda seni en çok etkileyen his hangisiydi?

5. Rüyanda en çok kimlerle vakit geçiriyorsun?

6. Rüyanda en sık ne tür bir yolculuk yaparsın?

7. Aynı rüyayı defalarca gördüğün oldu mu?

8. Rüyanda hangi renkler baskın?

9. Gördüğün rüyaları genellikle hatırlar mısın?

10. Son olarak rüyalarında kan görüyor musun?

Sen eski sevgilini özlüyorsun!

Sen hala eski sevgilini özlüyorsun. Onunla geçirdiğin anılar aklından çıkmıyor, değil mi? Bazı şarkılar çaldığında yüzün ona dönüyor, bazı yerlerden geçerken kalbin sızlıyor. Belki de onun gülüşünü, ses tonunu, sana nasıl baktığını unutamıyorsun. O gitti ama senin içinde bir yer hâlâ onunla dolu. Kabullenmesen de, bastırmaya çalışsan da... Sen hâlâ onu özlüyorsun.

Sen çocukluğunu özlüyorsun!

Sen çocukluğunu özlüyorsun. Her şeyin daha basit, daha saf, daha gerçek olduğu o günleri… Derdi oyun, hayali uçmak olan hâlini. Sokak lambası yanmadan eve dönme telaşını, dizlerin yara içinde ama kalbin tertemizdi. Kimseyi kaybetmemiş, hayal kırıklığıyla tanışmamıştın daha. Gözyaşların bile daha çabuk diniyordu, çünkü sarılmalar yeterdi her şeyi düzeltmeye. Şimdi koca bir hayatın içinde küçücük kalbini arıyorsun. Ve evet… Sen çocukluğunu özlüyorsun.

Sen ailenle aynı masada olmayı özlüyorsun.

Sen ailenle aynı masada olmayı özlüyorsun. Herkesin bir arada olduğu, sofradan yükselen yemek kokularının, kahkahaların ve bazen sessizliğin bile huzur verdiği o anları... Telefonların değil, göz göze bakışların konuştuğu zamanları... Belki annenin bir tabak daha verişini, babanın her zamanki esprisini, kardeşinle çatışmaların bile şimdi güzel geliyor. Şimdi herkes başka yerlerde, başka hayatlarda… Ve sen, o eksilmemiş masayı, o tam kadro hali... İşte en çok onu özlüyorsun.

Sen eski dostluklarını özlüyorsun!

Sen eski dostluklarını özlüyorsun. Hiçbir çıkarın, hesabın olmadığı o tertemiz arkadaşlıkları… Saatlerce konuşulsa bile bitmeyen muhabbetleri, sokakta geçirilen anlamsız ama mutlu saatleri, aynı şarkıya bağıra çağıra eşlik ettiğiniz günleri… Bir bakışla anlaşmayı, sessiz kalınca bile huzur bulmayı... Şimdi herkes bir yerlere savruldu, yollar ayrıldı, hayat araya mesafeler koydu. Ama sen hala zaman zaman geri dönüyorsun o günlere, o insanlara…

Sena Erdoğdu
Test Editörü
