Rüyalarına Göre Sen Neyi Özlüyorsun?

Sen ailenle aynı masada olmayı özlüyorsun. Herkesin bir arada olduğu, sofradan yükselen yemek kokularının, kahkahaların ve bazen sessizliğin bile huzur verdiği o anları... Telefonların değil, göz göze bakışların konuştuğu zamanları... Belki annenin bir tabak daha verişini, babanın her zamanki esprisini, kardeşinle çatışmaların bile şimdi güzel geliyor. Şimdi herkes başka yerlerde, başka hayatlarda… Ve sen, o eksilmemiş masayı, o tam kadro hali... İşte en çok onu özlüyorsun.