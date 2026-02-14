Sen müziği yüksek sesle değil, derinden sevenlerdensin. Akustik ve indie tarzı, senin dingin ama yoğun iç dünyanı yansıtıyor. Hayatta küçük detaylara önem veriyor, kalabalıklar içinde bile kendi alanını korumayı biliyorsun. Müzik senin için bir arka plan değil; düşüncelerini toparladığın, kendinle baş başa kaldığın bir alan. Samimiyet senin için çok önemli ve bunu müzik seçimlerinde de net bir şekilde gösteriyorsun.