Ruh Halin Bir Playlist Olsaydı Hangisi Olurdu?
Duyguların gelgitlerinde, her ruh halinin bir playlist’i vardır aslında. Peki senin bugünkü ruh halin hangi listeye benziyor?
Hazırsan seni teste alalım👇🏻
1. Özgüvenine bu puanlardan birini verecek olsan kaç verirdin?
2. Son zamanlardaki uyku düzeninin nasıl olduğunu soralım!
Bu ağaç fotoğraflarından birini seçmeni istiyoruz!
3. Kalabalık bir ortama girdiğinde ilk tepkini hangisi en iyi anlatır?
4. Filmlerde en çok hangi karaktere kendini yakın hissedersin?
5. Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey ne olur?
6. Günlük yaşam tarzın aşağıdakilerden hangisine daha yakın?
7. Günlük hayatında düzenli olarak spor yapıyor musun?
8. Hangi zaman diliminde kendini daha iyi hissediyorsun?
Cem Adrian – Hala Senin Suçun Var
Duman – Belki Alışman Lazım
Emir Can İğrek- Tırnağın Kırılmasın
