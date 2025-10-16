onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ruh Halin Bir Playlist Olsaydı Hangisi Olurdu?

etiket Ruh Halin Bir Playlist Olsaydı Hangisi Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 21:05

Duyguların gelgitlerinde, her ruh halinin bir playlist’i vardır aslında. Peki senin bugünkü ruh halin hangi listeye benziyor? 

Hazırsan seni teste alalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Özgüvenine bu puanlardan birini verecek olsan kaç verirdin?

2. Son zamanlardaki uyku düzeninin nasıl olduğunu soralım!

Bu ağaç fotoğraflarından birini seçmeni istiyoruz!

3. Kalabalık bir ortama girdiğinde ilk tepkini hangisi en iyi anlatır?

4. Filmlerde en çok hangi karaktere kendini yakın hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Sabahları uyanınca ilk yaptığın şey ne olur?

6. Günlük yaşam tarzın aşağıdakilerden hangisine daha yakın?

7. Günlük hayatında düzenli olarak spor yapıyor musun?

8. Hangi zaman diliminde kendini daha iyi hissediyorsun?

Cem Adrian – Hala Senin Suçun Var

Duman – Belki Alışman Lazım

Emir Can İğrek- Tırnağın Kırılmasın

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın