Ruh Eşin Seni Hangi Ünlü Şehirde Bekliyor?
Kalbin bazen kiminle aynı frekansta attığını senden önce bilir. Belki o kişi şu anda Paris’te kahvesini yudumluyor, belki Tokyo’nun kalabalığında seninle göz göze geleceği anı bekliyor. Belki de ruh eşinle aranızda sadece bir uçuşluk mesafe vardır. Hadi bakalım, aşk seni dünyanın hangi köşesinde bekliyor, birlikte öğrenelim!
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. İşte o malum soru! Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
3. Flörtünün mesajına cevap vermen için ortalama ne kadar süre bekliyorsun?
4. Bir film seç desek, hangisini izlersin?
5. Peki insanlar seni genelde nasıl tanımlar?
6. Gün batımı dediğinde aklına gelen renk hangisi acaba?
7. Bu ortamlardan hangisi sana daha iyi hissettiriyor?
8. Son olarak, bir gün ruh eşine rastladığında sence ne diyeceksin?
Roma!
Barcelona!
Londra!
Buenos Aires!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
