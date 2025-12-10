Ruh eşin seni Roma’nın taş sokaklarında bekliyor! Çünkü senin kalbin geçmişle bugün arasında köprü kuran, derin duygularla yaşayan bir yapıya sahip. Kalabalıklar içinde bile tanıdık bir yüz gibi hissedeceksin onu, sanki başka bir yaşamdan tanıyormuşsun gibi. Bu şehir, aşkı sabırla, sadakatle ve biraz da delilikle anlatılıyor, tıpkı senin gibi. İkiniz de aynı duyguyu taşıyorsunuz yani, derin bir sonsuzluk hissi.