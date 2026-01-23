Romantik İlişkilerin Hangi Ünlü Romana Benziyor?

Senin aşkların fırtınalı, yoğun ve unutulmaz! Sevdiğinde kendinden bile vazgeçiyorsun, bu yüzden aynı derinliği karşı taraftan da bekliyorsun. İlişkilerin ya çok yukarıda ya çok aşağıda yaşanıyor, ortası pek yok! Yani ya büyük bir aşk yaşıyorsun ya da tartışmalı bir ayrılık! Kalbin yoğun duygulara yatkın ve bu seni hem çok özel hem de çok yaralı yapıyor... Kısacası, Uğultulu Tepeler tam da senin ilişkilerini anlatan bir roman!