Romantik İlişkilerin Hangi Ünlü Romana Benziyor?

23.01.2026 - 19:16

Aşk senin için tutkulu ve birden olan bir şey mi, yoksa yavaş yavaş inşa edilen bir bağ mı? İlişkilerinin ruhu bir roman olsaydı, hangisi olurdu hiç düşündün mü? O halde testi çöz, cevabı birlikte görelim. 👇

1. Bir ilişkide seni en çok zorlayan şey hangisi oluyor?

2. Peki, aşık olduğunda nasıl birine dönüşüyorsun?

3. İlişkinde bir tartışma anında tavrın genelde nasıl olur?

4. Sence gerçek aşk…

5. Söyle bakalım, ilişkilerinin ortak noktası neydi?

6. Ayrılıklar sende ne bırakıyor?

7. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?

8. Kalbini tek kelimeyle anlat desek? 🤔

Jack London - Martin Eden!

Senin romantik ilişkilerin tam anlamıyla Martin Eden ruhu taşıyor! Sevdikçe kendini aşmaya ve daha fazlası olmaya çalışıyorsun. İlişkilerinde çoğu zaman kendini yetersiz hissedip kendini dönüştürmeye çalışıyorsun. Sevdiğin kişi seni sen olduğun için değil, ulaştığın nokta için seviyor gibi geliyor ve bu içten içe canını yakıyor. Aşk senin için sadece bir bağ değil; aynı zamanda bir kendini kanıtlama savaşı! Bu yüzden olduğun gibi davran ve akışına bırak!

Emily Brontë - Uğultulu Tepeler!

Senin aşkların fırtınalı, yoğun ve unutulmaz! Sevdiğinde kendinden bile vazgeçiyorsun, bu yüzden aynı derinliği karşı taraftan da bekliyorsun. İlişkilerin ya çok yukarıda ya çok aşağıda yaşanıyor, ortası pek yok! Yani ya büyük bir aşk yaşıyorsun ya da tartışmalı bir ayrılık! Kalbin yoğun duygulara yatkın ve bu seni hem çok özel hem de çok yaralı yapıyor... Kısacası, Uğultulu Tepeler tam da senin ilişkilerini anlatan bir roman!

Shakespeare - Romeo ve Juliet!

Senin ilişkilerin saf sevgiyle dolu. Aşka inancın büyük, duyguların filtresiz! Mantık çoğu zaman arkada kalıyor çünkü genelde kalbinin sesini dinliyorsun. İmkansızlıklar seni durdurmak yerine daha da bağlayabiliyor. Bu yüzden ilişkilerin çok hızlı derinleşiyor! Risk alıyorsun, büyük bir aşkla seviyorsun ve kaybettiğinde de derinden sarsılıyorsun. Senin kalbin için aşk, her şeye rağmen yaşanması gereken bir hikaye. Tıpkı Romeo ve Juliet gibi...

