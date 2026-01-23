Romantik İlişkilerin Hangi Ünlü Romana Benziyor?
Aşk senin için tutkulu ve birden olan bir şey mi, yoksa yavaş yavaş inşa edilen bir bağ mı? İlişkilerinin ruhu bir roman olsaydı, hangisi olurdu hiç düşündün mü? O halde testi çöz, cevabı birlikte görelim. 👇
1. Bir ilişkide seni en çok zorlayan şey hangisi oluyor?
2. Peki, aşık olduğunda nasıl birine dönüşüyorsun?
3. İlişkinde bir tartışma anında tavrın genelde nasıl olur?
4. Sence gerçek aşk…
5. Söyle bakalım, ilişkilerinin ortak noktası neydi?
6. Ayrılıklar sende ne bırakıyor?
7. Bir ilişkide seni en çok ne mutlu eder?
8. Kalbini tek kelimeyle anlat desek? 🤔
Jack London - Martin Eden!
Emily Brontë - Uğultulu Tepeler!
Shakespeare - Romeo ve Juliet!
