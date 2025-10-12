onedio
Romantik İlişkilerde Sık Görülen Manipülasyon Taktikleri Nasıl Anlaşılır?

Romantik İlişkilerde Sık Görülen Manipülasyon Taktikleri Nasıl Anlaşılır?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
12.10.2025 - 23:50

Eğer karşınızdaki kişi sizi yönlendiriyor, suçluluk hissettiriyor ya da kendi gerçekliğinizi sorgulatıyorsa dikkat! Çünkü romantik ilişkilerde her şey başta toz pembe olsa da zamanla partnerinizin bazı davranışlarını sorgulamaya başlayabilirsiniz. Biz de bu içerikte romantik ilişkilerde sıkça karşılaşılan manipülasyon taktiklerini ve bunları nasıl fark edebileceğinizi anlatıyoruz. Hazırsanız içeriğe geçelim!

1. Gaslighting, psikolojik manipülasyonun en sinsi ve yıkıcı türlerinden biri...

Partneriniz, yaşadığınız olayları inkar ediyor, “Sen çok alıngansın.” veya “Bunu uyduruyorsun.” gibi cümlelerle sizi kendi hafızanızdan ve hislerinizden şüphe ettiriyorsa gaslighting devrede demektir. Zamanla gerçeklik algınız bozulur, kendinize güveniniz azalır ve olayları sorgulama yetiniz körelir. Çünkü manipülatör, sizin neyi hatırladığınızı değil onun söylediğini doğru kabul etmenizi ister.

2. Bir tartışma sonrası partneriniz size ceza verir gibi konuşmayı kesiyorsa bu sessiz kalma (silent treatment) taktiği.

Silent treatment sırasında yaşanan sessizlik, duygusal bir duvar örerek sizin suçlu hissetmenizi, özür dilemenizi ya da konuyu kapatmanızı sağlamak için kullanılıyor aslında. Sizi cezalandırarak kontrol etmeye çalışır. Sürekli sessiz kalan bir partnerle birlikte olmak, zamanla kişinin kendini sürekli eksik ya da suçlu hissetmesine de neden olur.

3. Partneriniz size karşı yaptığı hataları örtbas etmek için sürekli sizi suçlar.

Partneriniz “Bunu yapmasaydın ben de böyle yapmazdım”, “Beni böyle davranmaya sen zorladın” diyorsa suçluluk yükleyerek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor olabilir. Bu durum, özellikle hassas ve empatik bireylerde yoğun suçluluk duygusuna sebep olur. Sürekli olarak kendinizi savunmaksa ilişkinin sağlıklı dinamiklerini hızla ortadan kalmasına zemin hazırlar.

4. Partnerinizin özel hayatınıza burnunu sokması tatlı bir kıskançlık değil, kontrol etmeye çalışmaktır.

Partneriniz sürekli telefonunuzu kontrol ediyor, kimlerle konuştuğunuzu sorguluyor veya sosyal medya hesaplarınızı gözetliyorsa bu davranışlar kontrol etme dürtüsünün bir yansıması. Sizi kimlerle görüştüğünüz konusunda baskı altına almak, özgürlüğünüzü kısıtlamak ve size sürekli hesap sormak, kişinin üzerinizde hakimiyet kurmak istediğini gösterir.

5. Partneriniz sürekli kendini mağdur göstermesi de bir manipülasyondur.

Partneriniz her tartışmada gözyaşlarına boğuluyor ya da geçmiş travmalarını öne sürerek kendini savunuyor olabilir. Bu davranışı sizin empatinizi sömürerek kendini haklı göstermek için yapar. “Ben zaten çok acı çektim” ve “Kimse beni anlamıyor” gibi ifadeler kullanarak sizi suçluluk duygusuyla yönlendirir.

6. Önce aşırı idealize edip sonra aşağılamaya başlamak...

İlişkinin başında sizi göklere çıkaran, “Sen hayatımın aşkısın.” ve “Senden önce ben hiç yaşamamışım.” gibi sözlerle büyüleyen partneriniz, bir anda sizi eleştirmeye, yetersiz hissettirmeye başlıyorsa bu çok açık bir manipülasyon taktiği. Çünkü sevildiğinizi sandığınız anların ardından gelen eleştiriler, sizi duygusal olarak dengesiz hale getirmeye yol açar.

7. Sürekli sevginizi test etmeye çalışıyorsa...

Partneriniz sizi kıskandırmak, ne kadar sevdiğinizi ölçmek ya da tepkinizi görmek için küçük oyunlar oynuyorsa bu oldukça yorucu ve manipülatif bir davranış. Örneğin, başka biriyle flört ediyormuş gibi davranabilir. Bunun sizin duygusal tepkilerinizi kontrol etmek ve üzerinizde psikolojik üstünlük kurmak için yapılan bilinçli bir hareket olduğunu unutmayın!

8. Sizi izole etmeye çalışması.

Manipülatif kişiler, sizi sevdiklerinizden uzaklaştırarak kendilerine daha bağımlı hale getirmeye çalışırlar. “Senin arkadaşların bana göre değil.” veya “Ailen beni anlamıyor.” gibi cümlelerle sizi sosyal çevrenizden koparabilirler. Buradaki amaç, sadece kendisine odaklanmanızı sağlamak ve dış hayatla bağınızı keserek sizi yalnız bırakmaktır.

9. İlişkinin en başında gerçekleşen love bombing sizi yanıltmasın!

İlişkinin çok erken aşamalarında gelen aşırı ilgi, hediyeler, büyük vaatler ve romantik jestler ilk başta büyüleyici gelebilir. Ancak bu, partnerinizin sizi duygusal olarak çok hızlı bir şekilde kendine bağlama girişimi olabilir. Bu tür bir hızlı bağlanma süreci, daha sonra kontrol ve baskı ile sonuçlanabileceğinden temkinli yaklaşmayı unutmayın.

10. Partneriniz kıyaslama ile sizi değersizleştiriyorsa bu açık bir manipülasyon taktiğidir.

Partneriniz sizi eski sevgilileriyle, kendi geçmişiyle ya da idealize ettiği başka biriyle karşılaştırıyorsa bu sizi değersiz hissettirmenin bir yoludur. “Eski sevgilim böyle yapmazdı.”, “Arkadaşımın sevgilisi senin gibi değil.” gibi cümleler, sizin öz saygınızı zedeler ve sürekli daha fazlasını yapmak zorunda hissetmeye başlamanıza neden olur.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
