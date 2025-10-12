Romantik İlişkilerde Sık Görülen Manipülasyon Taktikleri Nasıl Anlaşılır?

Partneriniz sizi eski sevgilileriyle, kendi geçmişiyle ya da idealize ettiği başka biriyle karşılaştırıyorsa bu sizi değersiz hissettirmenin bir yoludur. “Eski sevgilim böyle yapmazdı.”, “Arkadaşımın sevgilisi senin gibi değil.” gibi cümleler, sizin öz saygınızı zedeler ve sürekli daha fazlasını yapmak zorunda hissetmeye başlamanıza neden olur.