Romantik İlişkilerde Sık Görülen Manipülasyon Taktikleri Nasıl Anlaşılır?
Eğer karşınızdaki kişi sizi yönlendiriyor, suçluluk hissettiriyor ya da kendi gerçekliğinizi sorgulatıyorsa dikkat! Çünkü romantik ilişkilerde her şey başta toz pembe olsa da zamanla partnerinizin bazı davranışlarını sorgulamaya başlayabilirsiniz. Biz de bu içerikte romantik ilişkilerde sıkça karşılaşılan manipülasyon taktiklerini ve bunları nasıl fark edebileceğinizi anlatıyoruz. Hazırsanız içeriğe geçelim!
1. Gaslighting, psikolojik manipülasyonun en sinsi ve yıkıcı türlerinden biri...
2. Bir tartışma sonrası partneriniz size ceza verir gibi konuşmayı kesiyorsa bu sessiz kalma (silent treatment) taktiği.
3. Partneriniz size karşı yaptığı hataları örtbas etmek için sürekli sizi suçlar.
4. Partnerinizin özel hayatınıza burnunu sokması tatlı bir kıskançlık değil, kontrol etmeye çalışmaktır.
5. Partneriniz sürekli kendini mağdur göstermesi de bir manipülasyondur.
6. Önce aşırı idealize edip sonra aşağılamaya başlamak...
7. Sürekli sevginizi test etmeye çalışıyorsa...
8. Sizi izole etmeye çalışması.
9. İlişkinin en başında gerçekleşen love bombing sizi yanıltmasın!
10. Partneriniz kıyaslama ile sizi değersizleştiriyorsa bu açık bir manipülasyon taktiğidir.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
