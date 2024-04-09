Ramazan Bayramı'na Neden Şeker Bayramı Denir? Doğrusu Şeker Bayramı mı, Yoksa Şükür Bayramı mı?

Gelin birlikte, tüm Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı hakkında bilgi edinelim:

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ve İftar Bayramı olarak da bilinir. Ramazan Bayramı'nın Arapçası 'Îdü'l-Fitr', Farsçası ise 'Îd-ı Fitr'dir.

Ramazan Bayramı, üç ayların sonuncusu ve İslam alemi için oruç tutma ayı olan Ramazan ayının bitiminden sonra üç gün boyunca kutlanır. Hicri takvime göre Ramazan ayının son günü arefe, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise Şevval Ayının ilk gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı Neden Her Yıl Farklı Bir Tarihe Denk Geliyor?

Ramazan Bayramı her sene bir önceki yıldan 11 ya da 12 gün daha erken kutlanır. Bunun nedeni, Hicri takvimin bir ay takvimi olması ve güneş temelli miladi takvimden 11 veya 12 gün kısa olmasıdır.

Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki gün farkı nedeniyle yaklaşık olarak 33 yılda bir Ramazan Bayramı aynı güne denk gelebilmektedir.