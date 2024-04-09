Görüş Bildir
Haberler
Blog
İnanç
Ramazan Bayramı'na Neden Şeker Bayramı Denir? Doğrusu Şeker Bayramı mı, Yoksa Şükür Bayramı mı?

Ramazan Bayramı'na Neden Şeker Bayramı Denir? Doğrusu Şeker Bayramı mı, Yoksa Şükür Bayramı mı?

Ramazan Bayramı 2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.04.2024 - 18:11

Ayların en kutsalı Ramazan tüm İslam alemi tarafından coşkuyla karşılanır. Üç ayların sonuncusu ve en hayırlısı olan Ramazan ayının bitişi de coşku ve heyecanla kutlanır. Ramazan Bayramı'nın kutlamaları, Ramazan ayının son günü olan arefe günü başlar ve Ramazan Bayramı'nda da devam eder. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın bayramı Ramazan'da küslükler biter, maaile aynı sofrada buluşur. Her yıl tüm bu güzelliklerin arasında akla gelen soru 'Ramazan Bayramı mı, yoksa Şeker Bayramı mı?' olur! Peki, Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı deniyor? Ramazan Bayramı ilk kez ne zaman kutlandı? Şükür bayramı mı, yoksa şeker bayramı mı? 

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı

Gelin birlikte, tüm Müslüman alemi tarafından coşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı hakkında bilgi edinelim: 

Ramazan Bayramı, Şeker Bayramı ve İftar Bayramı olarak da bilinir. Ramazan Bayramı'nın Arapçası 'Îdü'l-Fitr', Farsçası ise 'Îd-ı Fitr'dir. 

Ramazan Bayramı, üç ayların sonuncusu ve İslam alemi için oruç tutma ayı olan Ramazan ayının bitiminden sonra üç gün boyunca kutlanır. Hicri takvime göre Ramazan ayının son günü arefe, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise Şevval Ayının ilk gününe denk gelmektedir. 

Ramazan Bayramı Neden Her Yıl Farklı Bir Tarihe Denk Geliyor? 

Ramazan Bayramı her sene bir önceki yıldan 11 ya da 12 gün daha erken kutlanır. Bunun nedeni, Hicri takvimin bir ay takvimi olması ve güneş temelli miladi takvimden 11 veya 12 gün kısa olmasıdır. 

Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki gün farkı nedeniyle yaklaşık olarak 33 yılda bir Ramazan Bayramı aynı güne denk gelebilmektedir.

Ramazan Bayramı İlk Kez Ne Zaman Kutlandı?

Ramazan Bayramı İlk Kez Ne Zaman Kutlandı?

Dini kaynaklara göre Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlamıştır. İlk Ramazan Bayramı'nda yapılan tüm törenler ve ibadetler Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından düzenlenmiştir.

Ramazan Bayramı Gelenekleri Nelerdir?

Ramazan Bayramı Gelenekleri Nelerdir?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde cemaatle birlikte bayram namazı kılınır. Bayram namazı genellikle erkekler tarafından kılınır ve namazının ardından hutbe okunur. Ardından aileler bir araya gelir. 

Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da bayramlık kıyafetler giyilir. Zira, bayramlarda bakımlı ve temiz olmak kıymetli bir adettir. Aile büyükleri, akrabalar ve dostlar ziyaret edilir. Büyüklerin elleri öpülür, çocuklara harçlık ve şeker verilir. 

Maaile bayram sofralarında bir araya gelir, küslükler biter. Gelen misafirlere kolonya, şeker, tatlı verilir ve ikramda bulunur. 

Çocuklar Ramazan Bayramı'nda komşuları gezerler. Birkaç kişilik gruplar halinde kapı kapı dolaşan çocuklar herkesin kapısını çalar ve şeker toplarlar. Günümüzde ise bu gelenek sadece küçük kasaba ve mahallelerde devam etmektedir.

Ramazan Bayramına Neden Şeker Bayramı Deniyor?

Ramazan Bayramına Neden Şeker Bayramı Deniyor?

Şimdi de Ramazan Bayramını etimolojik olarak inceleyelim. Bayram, Ramazan ayının sonunda kutlandığı için 'Ramazan Bayramı' olarak adlandırılır. Ramazan kelimesi Arapçada ramad yani 'kuru sıcak' kökeninden gelmektedir. Bunun nedeninin ilk kez farz olan oruç ibadetinin uygulanmaya başlandığı Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi olduğuna inanılır. 

Şeker Bayramı ismi ise bayramın Osmanlı dönemindeki adının Türkçeleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde bu bayrama 'Iyd-ı Fıtır' denilmiştir. Kelimenin kökenini incelediğimizde: Iyd kelimesinin 'bayram', fıtır kelimesi ise 'oruç açma' anlamına gelmektedir. Fıtır, 'fıtır sadakası', 'şükür sadakası' veyahut 'fitre' olarak da bilinir. 

Eski kaynaklarda Ramazan Bayramı, Şükür Bayramı olarak da anılır. Peki, şükür nasıl şeker olarak kullanılmaya başlamıştır? 👇

Şükür Bayramı Nasıl Şeker Bayramına Dönüşmüştür?

Şükür Bayramı Nasıl Şeker Bayramına Dönüşmüştür?

Şükür kelimesi 'Şık-kef-rı' şeklinde yazılır. Bu kelime aynı anda hem 'şükür' hem de 'şeker' kelimesine karşılık gelmektedir. 

İşte, Ramazan Bayramı'nın 'Şeker Bayramı' olarak anılma nedeni de budur! Şükür kelimesi şeker ile aynı şekilde yazıldığı için Osmanlı dönemindeki kaynaklarda her iki şekilde de yer alarak farklı isimlendirilmeye başlanmıştır. Yani, Şeker Bayramı bir okuma hatası sonucu ortaya çıkmış ve zamanla bu şekilde anılmaya başlanmıştır. 

Tarihi adlardan evrilerek günümüze gelen bu isim, zamanla toplumda önemli bir yere sahip olmuştur.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?