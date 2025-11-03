onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikoloğa Gittiğinde Tercih Ettiğin Koltuk Psikolojik Profilini Ortaya Koyuyor!

Psikoloğa Gittiğinde Tercih Ettiğin Koltuk Psikolojik Profilini Ortaya Koyuyor!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
03.11.2025 - 13:01

Bir psikoloğun odasına girdiğini hayal et… Ortam sessiz, rahatlatıcı ve karşında birkaç farklı koltuk var. Peki, hangisine oturmayı seçerdin? Kimi insanlar pencere kenarını tercih ederken kimileri kapıya yakın oturur; bazıları ise tam karşısındaki koltuğa yerleşir. Aslında bu küçük gibi görünen tercih, bilinçaltındaki düşünce kalıplarını ve kişilik özelliklerini ele veriyor olabilir!

Hazırsan, rahat bir nefes al ve bakalım senin koltuğun hangisi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen hangisini tercih ediyorsun?

Sen hangisini tercih ediyorsun?

Birinciyi tercih ediyorsan;👇

Sen, hayatının her alanında dikkatli ve stratejik bir yaklaşım sergileyen bir bireysin. Kontrolü elinde tutmayı seviyor, her durumda çıkış yollarını ve alternatifleri göz önünde bulundurmayı tercih ediyorsun. Bu, senin doğanıza işlemiş bir özellik; bir satranç ustası edasıyla her hamleni önceden hesaplıyor, her adımını özenle planlıyorsun. Sosyal ortamlarda ise bu özelliğin daha da belirginleşiyor. İster bir arkadaş toplantısında, ister iş yemeğinde olsun, her zaman tedbirli ve hesaplı davranmayı başarıyorsun. Kimi zaman bir diplomatik tavrı benimserken, kimi zaman da bir detaycı analist gibi hareket edersin. Ancak her durumda, dikkatli ve stratejik yaklaşımını asla elden bırakmazsın. Ve belki de en etkileyici yanın, kriz anlarında bile soğukkanlılığını koruyabilmen. İşlerin karıştığı, herkesin paniklediği anlarda bile, sen hala aynı stratejik ve dikkatli kişi olmayı sürdürüyorsun. Bu, senin doğuştan gelen bir yeteneğin olabilir ya da belki de zamanla öğrendiğin bir beceri. Ancak hangi durumda olursa olsun, bu özelliğin seni her zaman bir adım öne taşıyor.

İkinciyi tercih ediyorsan;👇

Sen, her zaman güvenlik konusunda bir adım önde olan, hayatının her anında koruma duvarlarını örmeyi ihmal etmeyen birisin. Yeni deneyimler ve değişimler, senin için birer heyecan kaynağı olabilir ama bu konuda her zaman biraz temkinlisin. İnsanlara kolay kolay güvenme eğiliminde değilsin, çünkü senin için güven, zamanla kazanılan bir değer. İç dünyanda ise sakinliği ve düzeni arayan bir ruhun var. Huzur ve düzen, senin için hayatın en önemli unsurlarından. Her ne kadar dış dünyada hızlı ve ani değişimler olsa da, iç dünyanda her zaman bir denge ve huzur arayışındasın. Adımlarını dikkatli bir şekilde atmayı tercih edersin. Büyük adımlar atmak yerine, küçük ama sağlam adımlarla ilerlemeyi seviyorsun. Hayatın hızına ayak uydururken bile, her adımını özenle ve düşünerek atıyorsun. İşte bu yüzden sen, dikkatli ve öngörülü bir kişiliksin.

Üçüncüyü tercih ediyorsan;👇

Hayalperest bir ruha sahip olduğunu biliyoruz ve bu senin en büyük özelliğin. Her zaman etrafındaki dünyayı meraklı gözlerle izliyor, her köşede yeni bir fikir, yeni bir ilham kaynağı arıyorsun. Bu, senin doğanın bir parçası. Yeniliklere her zaman açık olman, seni diğerlerinden farklı kılıyor. Yaratıcılığın ve ilham verici kişiliğin, etrafındaki herkesi büyülüyor. Evet, bazen gerçeklerden uzaklaşıp, hayal dünyanın renkli sokaklarında kaybolabiliyorsun. Ama bu, senin hayal gücünü daha da güçlendiriyor, daha da zenginleştiriyor. Bu yüzden, hayallerine daldığın her an, aslında yeni bir başlangıç, yeni bir macera oluyor. İşte bu yüzden sen, her zaman farklısın, her zaman özelsin.

Dördüncüyü tercih ediyorsan;👇

Eğer sen, bağımsızlığın ve özgürlüğün sınırsız çağrısına kulak veren bir ruha sahipsen, bu senin hikayen. Kendi alanını ve kararlarını öyle bir tutkuyla sahipleniyorsun ki, bu duruşunla etrafındakilere ilham kaynağı oluyorsun. Dış etkilerin seni sarsmasına izin vermiyorsun, çünkü senin için önemli olan kendi doğruların ve onlara olan sadakatin. Kendine yetmeyi ve yalnız kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmişsin. Kendi yolunu çizmekten, kendi hikayenin kahramanı olmaktan başka bir şey düşünmüyorsun. Yalnızlık, senin için bir eksiklik değil, tam tersine bir bütünlük. Kendi kendine yetebilmek, belki de en büyük özgürlük. Bu yüzden, senin hikayen, kendi yolunu çizenlerin, kendi kararlarını alanların, kendi doğrularına sadık kalanların hikayesi. Bu hikaye, bağımsız ve özgür ruhların hikayesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşinciyi tercih ediyorsan;👇

Sen ilişkilerinde son derece samimi ve doğrudan bir insansın. İnsanlarla bağ kurarken içtenliğe büyük önem verirsin ve yüzeysel ilişkiler yerine derin, anlamlı bağlantılar geliştirmeyi tercih edersin. Karşındaki insanın duygularını anlamak ve onlara değer verdiğini göstermek senin için doğal bir davranıştır. Açık iletişimi benimser ve sorunları göz ardı etmek yerine, konuşarak ve empatiyle çözmeye inanırsın. İlişkilerinde karşılıklı güven ve saygının ön planda olmasını istersin. İnsanların düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını dikkate alır, onların kendilerini ifade edebilmeleri için uygun ortamlar yaratırsın. Empati yeteneğin, hem arkadaşlık hem de iş ilişkilerinde sana büyük bir avantaj sağlar; başkalarının bakış açılarını anlamak ve onlarla uyum içinde olmak konusunda oldukça yetkinsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın