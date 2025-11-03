Psikoloğa Gittiğinde Tercih Ettiğin Koltuk Psikolojik Profilini Ortaya Koyuyor!

Bir psikoloğun odasına girdiğini hayal et… Ortam sessiz, rahatlatıcı ve karşında birkaç farklı koltuk var. Peki, hangisine oturmayı seçerdin? Kimi insanlar pencere kenarını tercih ederken kimileri kapıya yakın oturur; bazıları ise tam karşısındaki koltuğa yerleşir. Aslında bu küçük gibi görünen tercih, bilinçaltındaki düşünce kalıplarını ve kişilik özelliklerini ele veriyor olabilir!

Hazırsan, rahat bir nefes al ve bakalım senin koltuğun hangisi!