Planladığın Düğüne Göre Aşktan Beklentini Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre, senin için tutku aşkta önceliklidir! Tutku, ilişkide heyecan verici anlar yaşamanın yanı sıra, birbirinize olan çekiminizi canlı tutar. Çünkü tutkulu bir ilişkide, her an birbirinizi keşfetmek ve birlikte büyümek mümkündür. Bu duygu aşkınızın her zaman ilk günkü gibi kalmasını sağlar.