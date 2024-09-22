Planladığın Düğüne Göre Aşktan Beklentini Söylüyoruz!
Planladığın Düğüne Göre Aşktan Beklentini Söylüyoruz!
Herkesin aşk anlayışı ve beklentileri farklıdır. Sen aşktan ne bekliyorsun? Bu test, düğün planına göre senin aşktan ne beklediğini ortaya koyacak.
Haydi teste👇
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. Nerede evlilik teklifi almak isterdin?
3. Bu gelin çiçeklerinden birini seç!
4. Bu gelin arabalarından hangisi sana daha çok hitap ediyor?
5. Sıra geldi düğün mekanı seçmeye. Bu mekanlardan hangisi?
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